Az első hazai után jöhet az első idegenbeli győzelem, Dinamo Kijev–Fradi (ÉLŐ)

A Ferencváros labdarúgócsapata 21 órakor a Dinamo Kijevvel csap össze az Európa-liga alapszakaszának a 4. fordulójában. Az FTC vezetőedzője, Pascal Jansen ezt a kezdő 11-et küldi pályára a hamburgi Volksparstadionban az ukránok ellen:

Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Gartenmann, Ramírez – Abu Fani, Rommens – Kady – Zachariassen, A. Traoré – Varga B.

Az Európa-liga alapszakaszában az első győzelmét az előző fordulóban szerezte a Ferencváros labdarúgócsapata. A Fradi hazai pályán 1–0-ra verte a francia Nice-t. Csütörtök este, a 4. fordulóban egy olyan ellenféllel ellen léptek pályára Dibusz Dénesék, amely verhető. A Dinamo Kijev messze van fénykorától, ráadásul az orosz-ukrán háború miatt nem is hazai pályán, hanem a hamburgi Volksparstadionban fogadta az FTC-t.

„Az Európa-ligában minden mérkőzés nehéz, és tudjuk, hogy a Kijev elleni is az lesz, így készültünk.

A Dinamo keretét jó játékosok alkotják, annak viszont örülünk, hogy semleges pályán játszhatunk, és pozitívan várjuk a holnapi találkozót. Tisztában vagyunk azzal is, hogy kevés szurkoló lesz jelen a helyszínen, ami sajnálatos, hiszen akár hazai pályán, akár idegenben jó nézők előtt játszani. De ettől függetlenül mindent meg kell tennünk a győzelemért, élveznünk kell a futballt, de fegyelmezetten kell játszanunk” – mondta még a meccs előtt Cristian Ramírez, a Fradi játékosa.

Elég bátran bekezdett a Fradi, az első percekben a Dinamo kapuja előtt volt a labda. Negyed óra elteltével Dubincsak brutálisan lépett be Makreckisnek. A labda helyett a lett játékos lábát találta el csúnyán a hazai játékos, amiért némi videózás után a játékvezető kiállította az ukrán futballistát. A 17. perctől emberelőnyben a magyar bajnok, ami rendesen megnövelte az esélyeit. Amúgy magyar csapatnak még sosem sikerült legyőznie a Dinamo Kijevet. Most itt volt a nagy lehetőség. Ezután még jobban nyomott az FTC, de sajnos a kapu előtt nem sikerültek az utolsó passzok. Fél óra elteltével majdnem összejött a vendéggól, de Kady életerős lövését védte Buscsan. És aztán továbbra is az ukrán kapusnak volt feladata. Tíz perccel az első félidő vége előtt mégis a tíz emberrel játszó Dinamo szerzett két kapufát egy kósza ellentámadásból. Dibusznak mindkétszer nagy szerencséje volt...