Cserepadra követelték, most magasztalják Szoboszlait (VIDEÓ)

A magyar középpályás játéka az egyik legnagyobb Liverpool szurkolói oldalnak, a This Is Anfieldnek is tetszett,

akik 7 ponttal honorálták a játékos teljesítményét.

„Talán a legerősebb támadó volt a meccs nyitó szakaszában, köszönhetően annak, hogy képes volt előre törni a területekbe. Ezt néhányszor meg is tette, de fontos volt az a hajlandósága is, hogy lezárja a hátulról kifelé passzoló Southampton játékosokat – és ennek eredménye egy szép bal lábas lövés volt” – értékelték Szoboszlai performanszát.

„A szünet után csendesebb volt, ami inkább a szögletekről, a labdabirtoklásról és a futások időzítéséről szólt – úgy tűnik, a káoszban érzi magát a legjobban, nem az irányításban” – tették hozzá.

👏 Dominik Szoboszlai vs Southampton:



- 90+ minutes played

- 1 goal

- 40/45 (89%) accurate passes

- 3 key passes

- 4/4 long balls

- 3 chances created

- 2/2 successful dribbles

- 6/9 duels won

- 4 tackles pic.twitter.com/FtBGzlvvR4 — Anfield Sector (@AnfieldSector) November 24, 2024

A SofaScore sem volt rest dicsérni Szoboszlait, egyenesen a legjobb osztályzatot adták neki (8.9), amivel náluk a meccs embere lett, de a SkySports is egy erős 8-assal jutalmazta a középpályást. A Daily Mail 7.5 pontot adott, és szerintük is ő volt a Liverpool egyik legjobbja a mérkőzésen.