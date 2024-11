Bivalyerőstől a verhetőig – kit tud legyőzni Marco Rossi válogatottja a csúcson maradásért?

1. Görögország

aktuális (2024. október 24.) helyezés a FIFA világranglistáján: 42

szövetségi kapitány: Ivan Jovanovics (szerb, 2024. augusztus 1. óta)

csapatkapitány: Anastasios Bakasetas (Panathinaikosz)

keretérték: 194,95 millió euró

legértékesebb játékosok: Vangelis Pavlidis (Benfica, 25 millió euró), Konstantinos Tsimikas (Liverpool, 22 millió euró), Konstantinos Mavropanos (West Ham United20 millió euró)

A magyar válogatott legutóbb 2022. novemberében találkozott a görögökkel egy felkészülési mérkőzésen, amelyet 2–1-re a mieink nyertek meg. Azóta azonban sok minden változott Görögországban. A görög válogatott a Nemzetek Ligája 2022–2023-as idényben még a C ligában szerepelt, de feljebb lépett. A 2024-es Európa-bajnokságra nem jutottak ki, mert csoportjukban a franciák és a hollandok is megelőzték őket, majd a pótselejtezőben tizenegyesekkel alulmaradtak az Eb egyik meglepetésegyüttese, a georgiai válogatott ellen. A nyáron lecserélték a szövetségi kapitányt, Gustavo Poyet helyére Ivan Jovanovics érkezett. A szerb edző ismeri a görög közeget, hiszen kinevezése előtt 2,5 évig a Panathinaikosz menedzsere volt. Érkezése óta határozott, egységes csapat benyomását kelti a görög együttes, amely kiválóan szerepelt a Nemzetek Ligájában idén. A finneket és az íreket is oda-vissza verték, úgy, hogy még gólt sem kaptak egyik mérkőzésen sem. Az angolok idegenben megverték őket, de Londonban ők nyertek 2–1-re. Az összesített gólarányuk 11–4, ami jól jelzi, hogy nagyon nehéz ellenük gólt szerezni. Pechjükre a szigetországi együttes jobban szerepelt náluk, de így is megvan az esélyük, hogy feljebb lépjenek. Októberben hat helyet léptek előre a FIFA-világranglistán. Nagy sztárjaik nincsenek, legismertebb játékosuk a Liverpool védője, Kostas Tsimikas.