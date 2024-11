Elcsíptük Marco Rossi rendíthetetlen ólomkatonáját: az eredményesség átkáról beszélt a Mandinernek

„A meccsnek a végeredménye nem befolyásolta már a helyezést sem a németeknek, sem a mi számunkra, de úgy gondolom, mindenképpen fontos és jó volt, hogy így tudtuk befejezni az évet. Kicsit máshogy tudja az ember értékelni a németek elleni 1-1-et, mint egy átlagos döntetlent.

Szerintem ez egy jó kezdet ahhoz, hogy visszanyerjük az önbizalmunkat akár a kapu előtt, mert abban azért van egy kis hiányérzet mostanában.

Ezen leszünk, hogy javítsunk ezen” – fogadkozott újságírók hada előtt az Union Berlin 25 éves, 34-szeres válogatott védekező középpályása, aki bár nem szereti, saját teljesítményét is értékelte.

„Amikor az ember évről évre ilyen válogatottak ellen játszik, mint most mi a hollandok és a németek ellen, akkor reálisan kell néznie. Nem lehet minden meccset megnyerni, holott úgy lépünk pályára, hogy szeretnénk győzni. Magammal sohasem vagyok elégedett, másrészt a hollandok és a németek ellen is voltak olyan eladott labdáim, amik korábban nem. Azért stabilitást tudtam adni a csapatnak, azt tettem, amit kért tőlem a szövetségi kapitány.”

Kicsit többet is. A német első osztályban, a Bundesligában hétről hétre szereplő Schäfer András a hasznos védekezések és labdaszerzések közepette helyzetbe is került, ám 15 méteres próbálkozásából nem lett gól.

„Nagyot védett a kapus, én pedig nem tudtam olyan erőt beletenni amiatt, hogy visszahúztam a rövid sarokra. Elképesztő formában védett Alexander Nubel. A góltalanság kicsit rajtunk van most már meccsek óta. Nem is olyan sokkal ezelőtt fele ennyi helyzetből szereztünk kétszer, háromszor ennyi gólt. Sokkal koncentráltabbnak kell lenni, és furán hangzik, nagyon pici szerencse is szükséges. Az már jó lépcsőfok, hogy mennyi helyzetet tudunk kialakítani.”