Alázatos játék, csibészség a négyzeten: legyőzhetetlenek vagyunk a Puskás Arénában

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Álombefejezéssel tartottunk itthon egy pontot a világklasszis németekkel szemben. A Puskás Arénában több, mint két éve nem kaptunk ki. A végkövetkeztetés pedig – ha a „minden szar” és a „minden jó” elképzeléseit kerülni akarjuk – egyszerű:

hosszú évtizedeken át nem voltak szép pillanataink a magyar válogatott mérkőzésein, most meg vannak.

Nem egyszer, nem kétszer „esnek meg” a pillanatok, mi több, a folyamatok velünk, hanem évek óta, lassan egy évtizede folyamatosan: ide tartoznak a 2016-os, 2020-as, 2024-es Eb-kijutásaink téttől izzó, eufóriába torkolló percei, maguk az Európa-bajnokságok (igen, a legutóbbi is Kevinnel), a Nemzetek Ligája sikertörténete, ahol évek óta a legjobbak között ragadtunk – az első divízióban maradásra most is megvan minden esélyünk –, a zsúfolt lelátók, a válogatott márkává emelkedése kis hazánkban, Szoboszlai, Kerkez, Sallai és a többiek berobbanása. A tét atmoszférája. A siker íze. Felsorolhatatlan.

És mi történt 1986 és 2016 között? Semmi. Semmi valódi, semmi átfogó, semmi önazonos. Emlékezzünk erre, amikor felejtünk.

Most újabb pillanatot kaptunk. A Nemzetek Ligája utolsó fordulójában leikszeltünk a németekkel egy örökre emlékezetes góllal, amit megérdemeltünk, mert jól játszottunk. Megalkuvás nélkül, de ésszel mentünk neki az utolsó percekben is a világklasszisok hadseregének, keveset hibáztunk, helyzeteink voltak, Szoboszlai vezérként, tálentumként viselkedett: és a meccs legvégén lenyúlt értünk a Futball Istene, hogy nekünk magyaroknak is bizonyítsa: nincsenek véletlenek, a munka elnyeri méltó jutalmát.