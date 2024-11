„Aki nem bírja az állandó nyomást, nem a Fradiba való!” – Vincze Ottó éles kritikája a Mandinernek

A Paks a legutóbbi Magyar Kupa-döntőben is megtréfálta a Ferencvárost!

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ráadásul több NB I-es klub megerősödött: a Paks újra és újra legyőzi a Ferencvárost, a Puskás Akadémia stabilan az élmezőny tagja, ráadásul az ősi vetélytárs Újpest is gazdaságilag stabil lett, így a kerete minősége is javult.

A Paks és a Puskás Akadémia kapcsán egy szó jut eszembe: a kiegyensúlyozottság. Hornyák Zsolt és Bognár György régóta dolgozhat a csapatával, a két klub játékoskeretének gerince évek óta nem változott, Felcsúton jó képeségű légiósok játszanak, míg Pakson válogatott szintű magyar labdarúgók villognak, elég, ha csak Böde Dániel, Varga Roland vagy Vécsei Bálint nevét említjük meg. Az Újpest mögé Közép-Európa egyik legdominánsabb vállalata, a MOL állt, amely képes egy nagyon komoly, profi klubot felépíteni.

A lila-fehérek megerősödése az NB I-nek, a Ferencvárosnak, a magyar játékosoknak és a szurkolóknak is jót tesz, hiszen újra felértékelődnek a derbik, és az igazán tehetséges, fiatal magyar futballisták egy másik komoly tradíciókkal és szurkolói bázissal rendelkező klubban is tovább fejlődhetnek és kitűnhetnek.

Még az is lehet, hogy az Újpest a Salzburg és a Lipcse mintájára nőheti ki magát, ebben a lila-fehérek akár korábbi játékosuk, Löw Zsolt tanácsát is kikérhetik. Fentiekkel szemben a Fradi kerete félévről félévre elég intenzíven változik, nem könnyű hosszú éveken át magas szinten játszani. Jó példa erre Abu Fani esete, aki a tavalyi szezonban berobbant, most viszont egyelőre csak nyűglődik, ám hasonló elmondható Ben Romdhanról is. Egyet kell tudomásul venni: az Üllői úton az állandó nyomás mellett kell folyamatosan magas szinten teljesíteni. Aki ezt nem bírja, nem a Fradiba való! Egy légiós pedig elsősorban azért jön a Ferencvároshoz, hogy kiváló teljesítményt nyújtson, majd tovább lépjen. Ezt is szem előtt kell tartani, és tudni kell kezelni.