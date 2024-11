A világválogatottról és a luxusautókról is lemaradt, a lába is ráment a focira – Interjú!

Fotó: MTI/Németh Ferenc

***

Súlyos térdsérülések nehezítették a pályafutását, így is 39 válogatottságig vitte, szerepelt az 1978-as világbajnokságon. Előtte őt választották az esztendő legjobb magyar labdarúgójának. A Budapest Honvédban több mint egy évtizeden keresztül játszott, magyar bajnoki címet ünnepelhetett 1980-ban. A nagy munkabírású középpályás korszaka egyik legelismertebb játékosa volt, bántóan alacsony nyugdíja mellett az ifjúsági csapat edzője, egyben 18 éves fia edzője Budakalászon. Pintér Sándorral a Magyar Labdarúgás Napja alkalmából beszélgettünk.

Viccelődik a székesfehérváriakkal. Hogy érzi magát a régi társak és ellenfelek között?

Megtisztelő, ha meghívnak. A mi korosztályunk azért eredményt ért el annak idején, világbajnokságon is szerepeltünk. Van mire emlékezni, van mit ünnepelni. Én például 1980-ban súlyosan megsérültem, kicsit eltávolodtam a futballtól, de 82-ben és 86-ban is vb-n járt Magyarország. Nem is emlékszem, hogy akkoriban voltak-e ilyen találkozók. Ez most nekünk nosztalgia: itt edzettünk, itt játszottunk az akkori Népstadionban, ahol például megvertük a szovjeteket.

Honvédos a ferencvárosiakkal – Pintér Sándor a kép jobb szélén

Fotó: MLSZ/Micheller Szilvia

És hogy látja a maiakat?

Úgy, hogy megint éledezik a futballunk. Van élmény, ezt bizonyítja, hogy tulajdonképpen majdnem ott vagyunk népszerűségben, mint 1977-78-ban, amikor telt ház volt a válogatott meccsein. Az Európa-bajnokságokra rendszeresen kijutnak az utódok. Jó ez a csapat, csak szerintem meg kell várni, hogy kiforrja magát! Várjunk még az ítélkezéssel, én már lehet, hogy nem fogom megélni. Elég sok a fiatal játékos, szép számban külföldön fociznak.

Meddig nosztalgiázunk még a világbajnoki szereplésekről?

Nem tudom megmondani. Az az igazság, hogy én nagyon szerettem kimondani a véleményemet a futballról, ami nagyon megváltozott. Egy a lényeg, hogy kilencven percen keresztül menni, zakatolni kell. Ma sokszor keresztbe passzolgatva, hátul járatják a labdát, ugyanakkor mi előrefelé játszottunk, öten támadtunk, öten védekeztünk. Ha kinevelődne a támadósorban egy-két klasszis, akkor esélyünk lenne a kijutásra.