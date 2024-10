Tényleg megbukott Görögországban Ádám Martin?

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A nyáron igazolt a dél-koreai Ulszan csapatától Görögországba Ádám Martin, ami akkor jó lépésnek tűnt. A görög élvonalban szereplő Aszterasz Tripoliszban eddig hat meccsen lépett pályára a magyar válogatott csatár. A 440 perc alatt azonban sem gól nem lőtt, sem gólpasszt nem adott, csupán egy sárga lapot tud „felmutatni” ezeken a találkozókon a Paks volt támadója, aki most posztriválist kapott. A 33 éves olasz Federico Macheda Lazio-nevelés volt, 16 évesen szerződött a Manchester Unitedhez, ahol 2014-ig futballozott, de a felnőttek között csupán 36 mérkőzésen jutott szóhoz – öt gólt szerzett –, mivel az angolok rendre kölcsönadták, játszott az akkor olasz élvonalbeli Sampdoriában, a Premier League-ben szereplő Queens Park Rangersben, a német első osztályú VfB Stuttgartban, a Championshipben szereplő Doncaster Roversben, a Birmingham Cityben és a Cardiff Cityben, de megfordult kölcsönben a Nottingham Forestben is, később pedig az olasz Novara, a görög Panathinaikosz és a török Ankaragücü következett, s tett egy rövid kitérőt a ciprusi APOEL-hez is. A török klubnál június 30-án lejárt a szerződése, így a Tripoliszhoz szabadon igazolhatóként, ingyen érkezett – írja a Nemzeti Sport.

„Az Aszteraszt már ellenfélként is tiszteltem és becsültem. Örülök, hogy ennek a nagy családnak a tagja lehetek, hálás vagyok, hogy bizalmat szavaztak nekem. Minden erőmmel azon leszek, hogy segítsek a csapatnak elérni a céljait, és hogy minél nagyobb sikereket élhessenek át a szurkolóink” – mondta új klubja honlapjának Macheda.

Federico Macheda, a görög első osztályú Aszterasz Tripolisz új olasz csatára

Fotó: asterastripolis.gr

A 14 csapatos görög első osztályban az Aszterasz hat mérkőzés után hat ponttal a kilencedik helyen áll, egyetlen győzelmét az első fordulóban aratta a Panathinaikos ellen.

Macheda szerződtetése azt bizonyítja, hogy a Tripolisz szakmai vezetőit eddig nem győzte meg Ádám Martin teljesítménye,

s könnyen lehet, hogy jóval kevesebb lehetőséget fog kapni a kezdőcsapatban, mint eddig. A magyar válogatottban az utóbbi két meccsen, Németország és Bosznia-Hercegovina ellen Marco Rossi is csak csereként küldte őt pályára.