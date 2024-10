Rodri győzelmével új korszak kezdődött

Nyitókép: AFP / Franck Fife

Óriási felháborodás kísérte a 68. Aranylabda-­díjátadót, amely tulajdonképpen már a párizsi gála előtt elkezdődött. A hisztériát elsősorban a Real Madrid gerjesztette: miután a rangos esemény napján elterjedt, hogy nem a sokak által esélyesnek tartott brazil labdarúgó, Vinícius Júnior nyeri a szavazást, a spanyol fővárosi klubnál bojkottot hirdettek, így a teljes delegációjuk távol maradt a franciaországi történésektől. Sőt, még a szurkolóiktól is elvették az élményt, a Real Madrid hivatalos televíziós csatornája lemondott a show közvetítési jogáról.

Bánhatják a gigantikus galaktikusok, mert a Bajnokok Ligája címvédőjeként elnyerték a legjobb férficsapatnak járó elismerést, a díjat azonban senki nem vette át a klub képviseletében. Ha ez nem lett volna elég, a Real nyári igazolása, Kylian Mbappé is színpadra léphetett volna, miután Harry Kane-nel holtversenyben kiérdemelte a Gerd Müller-díjat, a legeredményesebb gólszerzőnek járó elismerést. A francia világbajnok csatár és a Bayern München angol támadója egyaránt megdolgozott a trófeáért, de csak utóbbi vette át személyesen. A bojkott ismeretében értelemszerűen Carlo Ancelotti sem volt jelen a gálán, pedig az év legjobb férfi edzőjének járó Johan Cruyff-díj őt illette meg. A Real Madrid tehát hiába tarolt az Aranylabda-gálán, önként távol maradt az eseménytől…

Az ítészek a díj odaítélésekor az előző szezont, azaz a 2023 augusztusától 2024 augusztusáig tartó időszakot értékelték, amelyben a klubszereplések és a válogatott fellépések során nyújtott produkció egyaránt sokat nyomott a latban. A leghangsúlyosabban a bajnokságra, a hazai kupára és a nemzetközi kupaszereplésre, különösen a Bajnokok Ligájára koncentráltak, de emellett természetesen az idei Európa-bajnokságon és a Copa Américán nyújtott teljesítmény is sokat számított.

Döbbenetes: 2023 eleje óta Rodri nyolc trófeát emelhetett a magasba, kétszer annyit, mint amennyi mérkőzést elveszített a csapatával”

A Lev Jasin-díjat, azaz a legjobb kapusnak járó elismerést ismét Emiliano Martínez nyerte el, zsinórban másodszor bizonyult a legjobbnak a szavazáson az Aston Villa argentin hálóőre, aki ezúttal a Copa América-győzelemben vállalt kulcsszerepet. A legjobb női labdarúgó is duplázott, a katalán

Aitana Bonmatí idén is elnyerte a címet, a legjobb női edző a Chelsea-tréner, az amerikai válogatott szövetségi kapitánya, Emma Hayes lett, a legjobb női együttes pedig az FC Barcelonáé. A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó Kopa-trófeát La­mine Yamal vehette át, aki egészen elképesztő hónapokon van túl, 17 éves korára már Európa-bajnoknak vallhatja magát! A Barcelona fiatal titánját sokan már most Lionel Messi méltó utódjának tartják, aki adott esetben le is hagyhatja a rangos elismerések számát illetően az argentin zsenit. Ne szaladjunk ennyire előre, de az tény, hogy új korszak kezdődött az Aranylabda-gálák történetében, ugyanis 2003 óta most fordult elő először, hogy sem a nyolcszoros győztes Messi, sem az ötszörös díjazott Cristiano Ronaldo nem volt ott a jelöltek 30-as listáján!