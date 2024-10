A Real Madrid ajándék Ferrarija várta Bene Ferencet a reptéren, mégsem igazolt a királyi gárdához

Tegyük fel, annak idején az édesapja elfogadja a madridi reptéren a Ferrarit és a Realhoz igazol, ön pedig Madridban születik 1978-ban. Mennyiben lenne most más az élete?

Az anyagiak és a lehetőségek terén egészen más dimenzióba került volna és meglehet, én is. De ezért csak őt sajnáltam, mert megérdemelte volna ezt a lehetőséget a tudása és hozzáállása miatt is. Én így is boldog vagyok. Van egy csodás feleségem, két gyönyörű gyermekem, szeretek Magyarországon élni. A kérdésfeltevés pedig azért is fikció, mert, mint említettem korábban: apám sosem hagyta volna el a hazáját.