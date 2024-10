Esterházy Márton a Mandinernek: Valami eltörött a csapategységben

Nyitókép: MTI/Németh Ferenc

A fiatalabb generációnak talán utópisztikusnak tűnhet, de volt idő, négy évtizeddel ezelőtt, amikor a magyar labdarúgó-válogatott a világ elitjébe tartozott. A Mezey György-féle nemzeti csapat bárki ellen esélyesként lépett pályára. Például majdnem napra pontosan negyven éve, 1984. október 17-én úgy vertük meg Hollandiát 2–1-re Rotterdamban vb-selejtezőn, hogy az a meccs könnyen lehetett volna 3–1 is.

„Szenzációs mérkőzést játszottunk a Feyenoord stadionjában. A több mint ötvenezer néző fantasztikus hangulatot teremtett. Nem volt rajtunk nyerési kényszer, de abban az időben – nem úgy, mint most – mi bárkivel szemben eséllyel léptünk fel, minden csapattal pariban voltunk, így Hollandiával is. Pedig akkor a válogatottjuk erősebb volt, mint a mai, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Erwin Koeman játszott náluk. Olyan klasszis futballisták, akik később, 1988-ban Európa-bajnokok lettek. És igen, nyerhettünk volna ellenük 3–1-re is.

Az utolsó percben felrúgtak engem, 11-es, csak a Varga Józsi fölé rúgta a büntetőt. De persze így is örültünk meccs után, hiszen győztünk, ráadásul a második gólt én szereztem.

Amúgy ez volt pályafutásom egyik legszebb találata. Igaz, volt benne egy kis szerencsefaktor is. Csongrádi Feritől kaptam egy fantasztikus labdát, amit a combommal átvettem, és a tizenhatosról, bal-kötőből, jobb külsővel elpasszoltam ütemtelenül. A hazai kapus, Hans van Breukelen elmozdult jobbra, a labda meg kínos lassúsággal bevándorolt a hosszú sarokba, amit ő már nem ért el, s ezzel lett 2–1” – emlékezett vissza az 1984-es hollandoknak lőtt góljára Esterházy Márton.

Esterházy Márton, a Budapesti Honvéd és a magyar labdarúgó-válogatott tagja 1985-ben

Fotó: MTI/Wéber Lajos

Az egyik legfájóbb vereségünk

Sajnos ez volt az eddigi utolsó győzelmünk Hollandia ellen. Az azóta eltelt negyven évben kilencszer játszottunk a németalföldiekkel, és mindnek vereség lett a vége. És ezek között voltak kínos, megalázó zakók is, 6–1, 7–1, 8–1. Utóbbi a 123 éves futballtörténelmünk legnagyobb és egyben az egyik legfájóbb vereségét jelentette. Péntek este (20.45) a Nemetzek Ligájában fogadjuk a Puskás Arénában Hollandiát, és bizony ennek a meccsnek sem mi vagyunk az esélyesei. Most a 18. egymás elleni találkozó következik. A mérleg: 17 mérkőzés, 5 győzelem, 2 döntetlen, 10 vereség. A gólkülönbség: 29–51.

A nyári, németországi Európa-bajnokságon megtört valami a magyar válogatottnál. Persze előtte sem tartoztunk Európa elitjéhez, de volt csapategység, és eredményeink.

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint elég megnézni, hol játszanak a pénteki ellenfél futballistái, ez alapján Hollandia talán erősebb is, mint Németország, amelytől az NL első fordulójában 5–0-ra kaptunk ki.