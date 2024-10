Kezdjünk el félni? Marco Rossi a hollandokról: Erősebb csapat, mint Németország

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Megtartotta a mérkőzés előtti hivatalos sajtótájékoztatóját Marco Rossi. A péntek este (20.45, Puskás Aréna) telt ház, több mint 60 ezer ember előtt Hollandiát fogadó magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem kertelt, kerek perec kimondta: egyértelműen az ellenfél az esélyes a Nemzetek Ligája csoportmérkőzésen, ugyanakkor számokkal alátámasztva tudatta: Magyarország stabil csapattá vált.

„Az elmúlt két évben, 2022 szeptembere óta összesen négy meccset vesztettünk, azok közül az írországi számít kivételnek, mert saját rögzített helyzetünkből kaptuk a vereséget jelentő gólt, ennek ellenére végig mi diktáltunk. Az egy balszerencsés találkozó volt. A másik három kudarcból kettőt a németektől, egyet a svájciaktól szenvedtünk el, akik a világranglistán az első 15 között vannak. Hollandia a hetedik, azaz

nem kell Einsteinnek lenni, hogy tudjuk, különösen nehéz összecsapás vár ránk.

Elég megnézni, hol játszanak a futballistái, ez alapján Hollandia talán erősebb is, mint Németország” – érvelt és tekintett előre a 60 éves olasz-magyar szakember.

Marci Rossi: “Az @OnsOranje erősebb, mint Németország, ez már csak a FIFA világranglista alapján is látszik. Holnap mindent meg fognak tenni, hogy ők domináljanak. Nekünk azokat a helyzeteket kell kihasználnunk, amikor zavarba tudjuk őket hozni.” #csakegyutt #magyarok #HUNNED pic.twitter.com/u87lqpLWO8 — MLSZ (@MLSZhivatalos) October 10, 2024

Rossi úgy véli, elsősorban a védekezésre kell majd koncentrálnia a sérüléssel bajlódó védőt, Balogh Botondot is vélhetően nélkülöző csapatának. Reményei szerint marad erő támadásokra is a mieinknek.

„Nekünk tudnunk kell, mikor van esélyünk veszélyeztetni, zavart okozni nekik.

Nem szabad az ő játékukat játszani, olyan párharcokat, cselezéseket vállalni, amit ők erőltetnek.

Jól kell védekezni, nem szabad teret engedni a középpályán. Amikor lehetőségünk lesz, gyorsan, profin kell végigvinni a támadást, valamint a rögzített játékhelyzetek kínálhatnak esélyt” – szakmázott Marco Rossi, akinek kollégája, a védőként gólerős, BEK- és BL-győztes, Európa-bajnok, Ronald Koeman bombaerős kerettel dolgozhat.

„Játékosként is óriási pályát futott be, edzőként kiemelkedő csapatokat irányíthatott. A holland válogatottnál is óriási focistákkal dolgozhat. Jellemző, hogy a Koopmeiners helyett utolsóként behívott (a PSV Eindhoven játékosa, Guus Til – a szerk.) is nemzetközi szinten jegyzett labdarúgó. Persze, ha valaki Hollandiát irányítja, nyomást is érezhet magán. Rajta és csapatán lesz a teljesítménykényszer pénteken.”