Mire újra játszhatna, kirúgja a világbajnok Paul Pogbát a Juventus

Nyitókép: Alberto Gandolfo/NurPhoto via AFP

Ahogy azt a Mandiner is megírta, a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) 18 hónapra, másfél évre csökkentette a francia világbajnok Paul Pogba eltiltását. Az olasz Juventus 31 éves labdarúgóját február végén tiltotta el négy évre az olaszországi illetékes hatóság. A 81-szeres válogatott középpályástól 2023. augusztás 20-án, egy Udinese elleni bajnoki mérkőzés után vettek mintát, amelyről kiderült, hogy egy állóképesség növelésére használt szintetikus tesztoszteront tartalmaz. Ezután a Juve felfüggesztette, majd a B-próba is pozitív eredményt hozott. Most azonban megkegyelmezhet neki a bíróság. A CAS azt is közölte, hogy tavaly szeptember 11-étől számítja a büntetést, vagyis jövő tavasszal már futballozhat Pogba. A kérdés csak, hogy hol. Papíron még a Juve játékosa lesz, ám a torinóiak állítólag nem tartanak rá igényt.