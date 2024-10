Milák Kristóf megint a középpontban: Hosszú Katinka férje porig alázta a korábbi szövetségi kapitányt

(Milák sportolói nagyságát igazolja, hogy mindezek után 100 méteren újabb ötkarikás aranyéremmel gyarapította kollekcióját.)

Ahogy az várható volt, Hargitay éles kritikája (többek között romboló alkatnak nevezte a magyar úszósport nagyasszonyát, valamint hozzátette, szakmailag sem tud sokat hozzátenni az általa vezetett Iron Swim úszóklub eredményeihez), nem maradt visszhang nélkül.

Hosszú Katinka és férje – Gelencsér Máté teljes egyetértésben... Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Hosszú Katinka férje, Gelencsér Máté ugyanis egy zárt Facebook-csoportban, Mathias Rex néven már nem először nyilvánít véleményt. Most is ezt tette. A korábbi úszó alapjaiban kérdőjelezi meg a háromszoros vb-aranyérmes, az 1973-ban, Belgrádban Magyarország első úszóvilágbajnoki címét szerző, a szövetségi kapitányi posztot többször, többek között nem csak Rióban, hanem már a szöuli játékok idején is betöltő (az 1988-as játékokon négy aranyérmet nyert a magyar úszócsapat), és később elnökként is tevékenykedő Hargitay András munkásságát.

„Valakinek van infója arról, hogy Hargitay András miként tevékenykedik mint sportszakember vagy sportvezető az elmúlt 30 évben? Tudtommal mint szövetségi kapitány volt jelen 2016-ban pár hónapig. Ám az ő döntése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Katinka és Magyarország vesztett egy olimpiai aranyat, mivel András javaslatára úszott Katinka a 4x200-as gyorsváltóban előfutam/döntőt és nagyrészt emiatt 0,06 mp-cel savasodás végett lemaradt a 200 m hátúszás dobogó felső fokáról” – vélekedik Gelencsér.

A kissé elfogult férj még egyet belerúg Hargitayba:

„A teljes sportszakmai karrierjét nézve is az egyetlen eredménye, amihez a gyakorlatban egyébként semmi köze nem volt, az a szövetségi kapitányi jelenléte Rióban, Katinka eredménye után kapta a szövetségi kapitányi jutalmat is, ami nem kis összeg. Konkrétan abba a kézbe harap, ami eteti”