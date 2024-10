Balhé a száguldó cirkuszban: Charles Leclerc kiröhögte Verstappenéket Austinban

Nyitókép: Scuderia Ferrari

Kettős Ferrari-sikert láthattak a szurkok a Forma–1-es világbajnokság Egyesült Államok Nagydíján vasárnap a texasi Austinban, ahol a 27 éves Charles Leclerc-nek ez az idei harmadik és pályafutása nyolcadik futamgyőzelme volt. A monacói mögött csapattársa, a spanyol Carlos Sainz Jr. végzett másodikként, míg a dobogó alsó fokára a negyedik vb-címére hajtó Max Verstappen (Red Bull Racing) állhatott fel, miután az őt négy és fél körrel a vége előtt megelőző Lando Norrist (McLaren) öt másodperces időbüntetéssel sújtották, mert szabálytalannak ítélték a manőverét.

A rajtnál a pole pozícióból startolt Norris és a mellőle indult Verstappen azonnal összecsapott egymással a vezetésért, s az első kanyarba egymás mellett fordultak be, kicsivel mindketten szélesebben kanyarodtak a kelleténél, ezt pedig Leclerc kihasználta. A Ferrari monacói versenyzője a negyedik pozícióból startolt, de okosan kihasználta a Norris-Verstappen csatát, a maga javára fordítva kettejük kakaskodását az első kanyar után máris az élre állt, s végül meg is nyerte a Grand Prix-t.

„Tudtam, hogy Lando és Max nagyon agresszív lesz egymással, hiszen a bajnoki címért küzdenek.

Jól sikerült a rajtom. Láttam, hogy Max befelé megy, ahogy Lando is, és azt mondtam: na, itt a lehetőség, hajrá, s csak a kigyorsításra készültem, amikor elmentem mellettük. Sikerült is kettejük csatájából profitálnom, s amint átvettem a vezetést, onnantól a magam versenyét futhattam. Bár nem gondoltam, de valójában a rajt után egészen sima verseny volt ez számomra. Már a futam első felében igyekeztem kiépíteni a különbséget, ami elég nagy lett. A második etapon pedig csak beosztottam, miközben Carlos volt mögöttem. Az autó ma igazán kiválóan működött, nagyon boldog vagyok, hogy megnyertem ezt a versenyt” – nyilatkozta Leclerc a futam után, aki azért azt is elárulta, kicsit többet várt a Red Bulltól. Ahogyan Max Verstappen is, de a holland annak azért örült, hogy növelte előnyét ezen a hétvégén üldözőjével, Norrisszal szemben.

A McLarennél egyáltalán nem értenek egyet a pilótájuk büntetésével.

A brit istálló csapatfőnöke, Andrea Stella és a versenyző is azzal érvelt, hogy a csata közben Verstappen is elhagyta a pályát, ami számára is jogtalan előnyt jelentett.