Afrikai F1: olyan álom válhat valóra, ami egyszer már teljesült

A dél-afrikai sportminiszter, Gayton McKenzie és Stefano Domenicali közelmúltbeli találkozója azonban ismét felcsillantotta a reményt, hogy Afrikában újra rendezhetnek majd Forma–1-es versenyt. A német lap által megszólított neves dél-afrikai szakemberek egyetértettek abban, hogy alapvetően két komoly probléma nehezíti meg az ország helyzetét.

Az egyik a Forma–1-es futamok hatalmas költsége.

Ez esetben elég csak arra gondolni, hogy például a magyar nagydíjnak helyet adó Hungaroring versenypályának a felújítása 2024-ben 78 milliárd forintba került. A másik nehézséget az jelenti, hogy ebben a sportágban – ahogy egyként a többiben is – a döntéshozók, a versenyzők, a csapatvezetők és a mérnökök többsége fehér férfi, ami, meglátásuk szerint teljes mértékben egyenlőtlen versenyfeltételeket teremt.

Politikai okok is közrejátszhatnak

A The Guardian felvetette, hogy politikai oka is lehet annak, hogy a közelmúltban miért nem rendeztek a fekete kontinensen Forma–1-es futamot. A lap szerint sok amerikai jogtulajdonosnak szúrhatja a szemét az, hogy a Dél-afrikai Köztársaság szoros kapcsolatot ápol Oroszországgal.

Az amerikai tulajdonban lévő Forma–1 viszonylag hamar törölte programjából az orosz nagydíjat, azt követően, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát,

majd az orosz versenypályával megkötött szerződésüket is felbontották, jelezve, hogy a jövőben sem kívánnak visszatérni az országba. Ennek fényében egyáltalán nem lenne meglepő, ha ilyen megfontolás is gátolná a versenynaptár Dél-afrikai Köztársasággal való bővítését.

Mit nyerhetnének a nézők?

Egy új futam rengeteg előnnyel járna a sportág számára. Az afrikai futam pedig az azt megrendező ország számára is óriási hasznot hozna, arról nem is beszélve, hogy az adott térségben fellendülhetne a turizmus is. A nézőket leginkább az izgalmas futamok érdeklik, így amennyiben Afrika bármely országában biztosítani tudnának egy olyan versenypályát, amelyen a versenyzési feltételek megfelelőek a pilóták számára, annak minden szurkoló örülne.

Az pedig kifejezetten jó előjel, hogy már nem csak a Dél-afrikai Köztársaság kopogtatott be a Forma–1 ajtaján, hanem például Ruanda is.

A jövőt persze nem lehet előre kiszámítani, de az biztos, hogy száguldó cirkusz a közeljövőben mindenképp a terjeszkedésben érdekelt, ami bizakodásra adhat okot a fekete kontinens számára.

***