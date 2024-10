A Fradi-győzelem utóélete: érdemes számolgatni?

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Csütörtök este megszerezte első pontjait a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-ligában. A Fradi hazai pályán 1–0-ra legyőzte a francia OGC Nice-t az El harmadik fordulójában. A magyar bajnok két vesztes meccs után tudott nyerni, és topligás rivális ellen szerzett értékes három pontot. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a főtáblán először nem kapott gólt az FTC. A találkozót követően a zöld-fehérek vezetőedzője, Pascal Jansen elárulta, a győzelemnek természetesen örül, de azért látta a csapata hibáit is a meccsel kapcsolatban.

„A meccs előtt elmondtam a játékosaimnak, hogy a kemény munka kifizetődik, és ez az eredményen is megmutatkozott. A fiúk betartották a taktikai utasításokat, azt kértem, legyünk bátrak, elöl pedig nagy szerepe volt Vargának és Traorénak, hogy a támadó harmadban tudtuk tartani a labdát és veszélyes szituációkat alakítottunk ki.

Voltak jó periódusaink, ugyanakkor többször is megnehezítettük a saját dolgunkat, hiszen több százszázalékos ziccerünk volt, amelyeket kihagytunk.

Ettől függetlenül nagyon boldog vagyok, hogy győzni tudtunk, főleg egy ilyen komoly ellenféllel szemben. Korábban is volt már jó meccse a csapatnak, de ma minőségi ellenféllel szemben is látszódtak azok az elemek, amelyek tükrözik a filozófiámat labdával és labda nélkül is. A Nice azt játszotta, amire számítottunk, voltak gyengeségeik, amiket ki tudtunk használni. Hatalmas dicséret illeti a fiúkat, mert tényleg végrehajtottuk azt, amit előzetesen szerettünk volna” – nyilatkozta Jansen.

Pascal Jansen, az FTC vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában játszott Ferencvárosi TC-OGC Nice mérkőzésen

Fotó: Fradi.hu

Természetesen örült a győzelemnek a Fradi csatára, Varga Barnabás is, de azért neki is volt hiányérzete.

Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben három-négy helyzetet kidolgoztunk, de sajnos csak egyszer sikerült gólt szerezni.

Nagyon jól játszottunk, és a második játékrészben is irányítani tudtuk a meccset, teljesen rendben volt ez a mai mérkőzés. Sajnos nekem nem sikerült gólt szereznem, de sokkal fontosabb, hogy megszereztük az első pontjainkat, mert szeretnénk ott lenni a továbbjutó csapatok között” – idézte Varga Barnabást a Magyar Nemzet.