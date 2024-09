Sallai Roland szakmailag és pénzügyileg is jó döntést hozott a Galatasarayjal? Elemzés! (VIDEÓ)

A sok külföldi sztár pénzbe kerül, a török líra viszont nem éppen a legjobb hívó szó mostanság, ezért természetesen minden valamire való légiós euróban szeretne hozzájutni a béréhez. Ahogy arra a Financial Times cikke is rámutat, a török fizetőeszköz több mint négyötödét elveszítette az értékéből az euróval szemben, így már az átváltáson hatalmasat lehet bukni. A Galatánál ez különösen igaz, ahol a bevétel 76 százalékát teszi ki a bérköltség, és ott van még a bankoknak fizetendő kamat is, amely egyes hírek szerint több mint 1,4 milliárd lírára, 14,5 milliárd forintra rúg évente.

Ugyancsak nagy érvágás az isztambuliaknak, hogy nem jutottak be a Bajnokok Ligája főtáblájára, így a Ferencvároshoz hasonlóan az Európa-ligában vigasztalódhatnak.

A 27 éves magyar – aki késői érkezése miatt a csoportkörben nem szerepelhet – talán nem hiába mondta, hogy rögtön meg szeretné nyerni a második számú kontinentális kupasorozatot, az érte kapott több millió euró ráadásul új kenyéradójának is jól jönne.

Sallai Rolandnak mindenesetre nem a Galatasaray pénzügyi mutatóival kell foglalkoznia, hanem azzal, amihez legjobban ért: futballozni – ezzel pedig nem volt gondja az elmúlt években.