„Sajnos túl későn kaptam észbe!” – paralimpiai bronzérmes asztaliteniszezőnk, Major Endre a Mandinernek

„Ilyen körítésben még soha nem volt részünk! Fantasztikus hangulatot teremtettek a nézők, amely teljesen szokatlan volt számomra, de rendkívül pozitív hatással volt rám! Ezután még szép, hogy van motiváció bennem Los Angeles-i paralimpiai játékokat illetően is. De azt is elárulom: a párizsi esemény minden szempontból az első helyen áll a karrieremben. S nem csak az első érmem miatt, hanem a felejthetetlen hangulat és a körülmények miatt is... ”