Rossz átadása után került hátrányba a Ferencváros – így értékelte a mérkőzést a zöld-fehérek játékosa

Nem is kérdés, ennél minden fradista jobb kezdésre számított. A Ferencváros labdarúgócsapata közepes játékkal és vereséggel mutatkozott be az Európa-liga főtábláján. A magyar bajnok szerda este 2–1-re kikapott az Anderlecht otthonában. A mérkőzés hajrában a zöld-fehérek kétgólos hazai vezetésnél emberelőnyben játszottak, s Pascal Jansen vezetőedző ennek kihasználatlanságát is kiemelte, mint hibát. A kezdőcsapatba nevezett Szalai Gábor hálás a lehetőségért és élvezte az Európa-liga légkörét, de az eredménnyel és saját teljesítményével nem volt elégedett, s ő is egy hibáról beszélt a meccs után az M4 Sportnak.

„Nem túl pozitívan jöttem le a pályáról. Voltak jó momentumaink, de

az első gólnál volt egy rossz passzom, átadásom, ami után hátrányba kerültünk. Márpedig az ilyen csapatok ellen ez nem fér bele.

Hibáztam, ezért vállalom a felelősséget” – mondta önkritikusan a fiatal futballista. Ezen hibát követően szerzett vezetést a brüsszeli lila-fehér csapat. Magát a gólt úgy látta a kapuból Dibusz Dénes, hogy nem látta, mármint a lövést, ezért nem is tudott időben reagálni.

„Sajnos pont takarásban volt Yari Verschaeren, amikor elrúgta a labdát, így nem sikerült kivédenem a lövését. Talán, ha tisztán látom, akkor fogom a labdát” – árulta el a Fradi válogatott kapusa, aki szerint az első 45 perc kiegyenlített mérkőzést hozott, az 50-60. perc között kezdődtek el a hibák.

„Mintha elfáradt volna a csapat és leült a koncentráció, sajnos a hazaiak ezt kihasználták. A mérkőzés végén vissza tudtunk jönni a meccsbe, de nem sikerült pontot szerezni.

A szépítő gól és a kiállítás ellenére sem éreztem úgy, hogy közel álltunk volna az egyenlítéshez, ha nemcsak 55-60 percig leszünk képesek a jó teljesítményre, jönnek majd a pontszerzések”

– véli a Ferencváros csapatkapitánya.

Az FTC holland edzőjének, Pascal Jansennek ez volt a második veresége a zöld-fehérek kispadján a Midtjylland elleni BL-selejtező után.

„Rövid idő alatt két gólt kaptunk. Az első találat meglepett, mert elvesztettük a labdát középen, elég sok védőnk volt, mégis lőttek egy könnyű gólt. Ez a találat majdnem olyan volt, mint a Midtjylland elleni, egy kis hiba és azonnal megváltozik a játék dinamikája és már nekünk kellett rohannunk az eredmény után. Sajnos a csapat nem volt elég agresszív a végső fázisban” – mondta Jansen.