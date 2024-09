Megtámadott egy operatőrt a világbajnoki győzelmet gusztustalanul ünneplő botrányhős kapus (VIDEÓ)

2024. szeptember 12. 20:12

Emiliano Martínezt eddig is sokan utálták, és most sem lopta be magát az emberek szívébe.

Nyitókép: Ayman Aref / NurPhoto / NurPhoto via AFP A 2022-es katari vb-n világbajnki címet nyert argentin válogatott kapusa, Emiliano Martínez finoman szólva is megosztó személyiség. A Premier League-ben, az Aston Villa csapatát erősítő futballista nem a visszafogottságáról híres, és ezt a pályán és azon kívül történt megnyilvánulásai is jól jelzik. A labdarúgó a vb-döntőt követően például kigúnyolta az ellenfél legjobbját, Kylian Mbappét. A világbajnoki címmel a vb legjobb kapusának járó aranykesztyűt is elnyerte, és amint képünkön is látható, nem épp a legízlésesebb módon ünnepelt vele.

Állítása szerint azért tette mindezt, mert a francia szurkolók szidalmazták. Martíneznek korábban is volt konfliktusa az ellenfél drukkereivel, a legújabb balhé azonban minden eddiginél súlyosabb, hiszen a dolog tettlegességig fajult. A kapus ugyanis miután az argentinok elveszítettették a kolumbiai válogatott elleni világbajnoki selejtezőt, megtámadta az épp őt filmező operatőrt és lecsapta a kameráját is – vette észre a 24.hu. Az argentin játékos valószínűleg komoly büntetésre számíthat. A Kolumbiai Sportújságírók Szövetsége sajtóközleményben ítélte el a történteket. „Ez agresszió, a kamera megütése a sajtószabadság elleni támadás, ezért példaértékű szankciót követelünk Emiliano Martínez ellen, aki nem lehet az új generációk példaképe” – áll közleményükben. A döntés a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kezében van, ez a fajta magatartás akár hárommeccses eltiltással is büntethető. Emiliano Martinez was not a happy lad last night. 😠 pic.twitter.com/fx84wMXnpW — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 11, 2024

