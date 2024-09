Ilyet sportágat még nem látott, ráadásul Németországból

Nyitókép: Szabadidolovas.hu

A világ mindig változik, és vele együtt a sport is, új sportágak születnek. Ezek közül némelyikből, mint a BMX, a szörfözés, a gördeszka vagy a breaktánc, már olimpia szám is lett. Sokaknak némelyik még ma is megmosolyogtató, de mint mondanak akkor arra a felhajtásra, amelynek Németországban már bajnokságot is rendeznek.

Márpedig a németek a közelmúltban megrendezték az első hobbilovas bajnokságot. Ennek lényege, hogy a versenyzők fából készült botlovakkal futnak, vagy inkább galoppoznak az akadályok között az ugrópályákon. Az indulók ugrásban és díjlovaglásban is megmérettették magukat.

„A verseny része a hobbilovas rendezvények világszerte növekvő hullámának, az Egyesült Államokban és Ausztráliában is idén rendezik meg az első bajnokságot” – írta Instagram-bejegyzésében a Sky News, amelyhez a hírportál videót is csatoltak az első versenyről.

A látvány felettébb mulatságos és megmosolyogtató. De érdemes böngészgetni a poszt alatt a kommenteket, beszédesek! „Értem, hogy a résztvevők megtébolyodtak, de engem a tömeg aggaszt, amelyik ezt támogatja” – írt egy angol hölgy. „Németország megint csak leégeti magát” – szólt hozzá egy másik. A legfrappánsabb mégis talán ez volt: „Ezért kerülik az idegenek a Földet”.

Tényleg nehéz komolyan venni, hogy ezt a bohóckodást valahol sportnak veszik, ráadásul még emberek is kíváncsiak rá.

Hiszen a gátfutás és a díjugratás is létező sportág, simán űzhetnék azt is.

A németeknek mindenesetre sikerült ló nélküli lovasversenyt rendezniük, amit korábban elképzelni sem tudtunk volna. Ráadásul, ahogy a Sky News írta, már követőik is vannak a felvilágosult nyugati világban. Persze ismerve Németország mostani viszonyait és irányvonalát, sokan már meg sem lepődnek nálunk ezen. Izgatottan várjuk, hogy Los Angelesben (2028) vagy Brisbane-ben (2032) olimpiai sportág lesz-e. Az NOB irányvonalát elnézve, az esélyei nem rosszak. De még az sem kizárt, ha Budapest nyeri el a rendezést, akkor 2036-ban minket ér a megtiszteltetés, hogy új számként Magyarországon debütál a nyári játékok programjában az újító pacis sportágat, a hobbilovaglást…