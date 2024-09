„Hihetetlen mélységekből kellett felkapaszkodnom a csúcsra!” – az erőemelő Tunkel Nándor a Mandinernek

Ráadásul mindezt úgy, hogy három gyakorlata közül az elsőt (158 kilogrammot próbált kinyomni, de kicsit kibillent a könyöke, rögtön el is rontotta a Power Ozi SE versenyzője, így a második kísérleténél már dupla vagy semmit játszott: 160 kilogrammra emelte a súlyokat.

Nándor is érezte, ezen a gyakorlaton rendkívül sok múlik, nem véletlen, hogy mielőtt felfeküdt a padra, egy gyors fohászt is elmormolt. Ezek után sikerült kinyomnia az óriási súlyt, de még így is maradt izgalom, ugyanis a bírák közül kettő érvényesnek találta a gyakorlatot, egy pedig – nem...

Mondhatjuk, végül győzött a túlerő, érvényesnek minősítették honfitársunk gyakorlatát. S hogy mennyire átlendítette mindez a holtponton, jelzi: utolsó gyakorlatát (162 kilogramm) a korábbiakhoz képest játszi könnyedséggel nyomta ki.

S miután a közvetlen vetélytársak közül többen, a szaúdi Adnan Norsaeed, a kínai Zeng-ju, de mindenek előtt a hazai nézők nagy kedvence, a francia Alex Adelaide is rontott, Tunkel Nándor a negyedik helyen végzett!

Mester és tanítványa – együtt hozták össze a sikert! Fotó: MPB/Szalmás Péter

A több szempontból is izgalmas döntő után mondta el gondolatait a Mandinernek:

„Az első gyakorlatom után kifejezetten bosszús voltam, hiszen rendkívül jó erőben éreztem magam, valószínű valamilyen technikai problémát véltek felfedezni a bírók... Elvonultam kicsit, és szabályosan felhergeltem magam, mielőtt újra én kerültem sorra. Tudom, nem sokon múlt, hogy a második gyakorlatomat is érvénytelennek nyilvánítsák, de az égiek is velem voltak, és megérdemeltem, hogy ezzel az érvényes kísérlettel túllendüljek a holtponton. S hogy ez mennyire így van, igazolja: az utolsó, 162 kilogrammos lökést játszi könnyedséggel nyomtam ki.”

Tunkel Nándor közönségsikert aratott! Fotó: MPB/Szalmás Péter

Tunkel Nándor ezt megelőzően a riói olimpián vett részt, ott bronzérmet szerzett, de mint mondja, ez a negyedik hely számára aranyéremmel ér föl!