A Fradi új sztárcsatára bevallotta: ezt a világ összes pénzéért sem tenné meg

Nyitókép: Ferencváros Facebook-képernyőfotó

A brazil Matheus Saldanha első ferencvárosi tétmérkőzésén máris letette a névjegyét, a csereként beállt játékos ugyanis tizenegy perc alatt lőtt két gólt és adott egy gólpasszt, a Ferencváros ennek köszönhetően nyert 3–0-ra a Magyar Kupában a Budafok otthonában.

„Tudtam, hogy csereként szállok be, és ennek szellemében készítettem fel magamat a játékra” – fogalmazott a Nemzeti Sportnak a brazil csatár, akit az átigazolási időszak utolsó napján több mint hárommillió euróért vásárolt ki szerződéséből a szerb Partizantól a Ferencváros. „Csakis arra koncentráltam, ha meglesz az első helyzetem, azonnal gólt lőjek. Örülök, hogy egy perc alatt a kapuba találtam, tényleg úgy álltam be, hogy minél hamarabb jöjjön a gól. Egy csatár számára mindig különösen fontos, hogy új klubjában a lehető leghamarabb megszerezze első találatát. A mély talaj miatt nehéz volt futballozni, de ehhez is jól sikerült alkalmazkodni. A vasárnapi duplám lendületet ad a folytatáshoz!”

A brazil játékos azt is elárulta: rendkívül vallásos, és jól bevált babonái is vannak, ám ezeket a világ összes pénzéért sem árulná el,

mondván, szerinte ezek csak akkor működnek, ha titokban maradnak.