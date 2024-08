Nem tartott túl sokáig: visszatér szeretett csapata kispadjára Jürgen Klopp

Mint ismert, Jürgen Klopp májusban vezette utoljára a Liverpoolt, miután januárban bejelentette, hogy lemond a vezetőedzői posztról. A német edző távozásakor azt mondta, hogy az is lehet, hogy nem látjuk már pályafutása során ilyen szerepkörben, hozzátette azt is, hogy ha esetleg meg is változtatná véleményét, egy évet akkor is kihagy. A futballtól mindenesetre nem távolodott el, ahogy a a Liverpooltól sem,

ugyanis jótékonysági szervezetének, az LFC Alapítványnak lett a tiszteletbeli nagykövete.

A Magyar Nemzet cikkében emlékeztet, hogy az Európa-bajnokság alatt több mérkőzésen is feltűnt, valamint a helyszínen nézte meg

a Real Madrid és a Borussia Dortmund Bajnokok Ligája döntőjét, amelyet volt csapata helyett a spanyolok nyertek meg.

A friss hírek szerint pedig úgy néz ki, hogy az edző a beígért egyéves pihenőjét átmenetileg megszakítja, és egy évtized után visszatér a Dortmund kispadjára. A klub két egykori futballistájának, a pályafutását idén lezáró Lukasz Piszczeknek és a tavaly visszavonult Jakub Blaszczykowskinak a szeptember 7-i búcsúmérkőzésén irányít majd az oldalvonal mellől.