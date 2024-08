Mi jár Marco Rossi fejében?

De rajtuk kívül még más újoncok is ott lehetnek a keretben.

Információnk szerint az esélyesek között van az Újpest védője, Gergényi Bence, aki amolyan multifunkcionális labdarúgó, amelyet Rossi nagyon szokott szeretni.

Ha a helyzet úgy hozza, akár szárnyvédőként vagy középpályásként is bevethető a 26 éves korábbi utánpótlás-válogatott focista. A Fehérvár korábbi, a lilák mostani edzője, Bartosz Grzelak ugyanakkor egyaránt a védelem tengelyében számít Gergényire, akit a nyáron vitt magával a svéd-lengyel szakvezető Székesfehérvárról a Megyeri útra. A mostani teljesítménye alapján simán beférhet a válogatott keretbe. Szalai Attila továbbra sem kap lehetőséget a német első osztályú Hoffenheimben, így mindenképpen védőre van szüksége a kapitánynak. Logikus választás lenne Gergényi meghívása.

A másik újonc Szűcs Kornél lehet,

akinek a neve valószínűleg nem sokat mond még a magyar szurkolóknak. A 22 éves magyar utánpótlás-válogatott labdarúgó a nyáron Kecskemétről igazolt az angol Plymouth Argyle-hez. A hétvégén az angol másodosztály harmadik fordulójában a Plymouth 1–1-es döntetlent játszott a QPR otthonában, s 78. percben Szűcs is bemutatkozott a Championshipben. A Wayne Rooney által irányított csapat magyar hátvédjéről áradozott az angol sajtó, hibátlanul hozta le a találkozó hátra lévő részét. A fiatal védőnek helyzete is volt a hajrában, ekkor 11-es gyanús körülmények között lerántották a 16-oson belül, Szűcs azonban a levegőből, sarkazós mozdulattal így is majdnem gólt szerzett.