Így változtathatja meg Marco Rossi a magyar válogatott játékát! – volt szövetségi kapitányt kérdeztünk

Skócia legyőzése euforikus hangulatot teremtett! Fotó: MTI/Illyés Tibor

A kapitány azt is elárulta: jó néhány új játékost is meghív az őszi Nemzetek Ligája-találkozókra. Egyfajta generációváltásnak is szemtanúi lehetünk a magyar válogatottnál?

Mivel nem játszottunk rosszul az Eb-n, nem is kell fejeket követelni és alapvető reformokat végrehajtani. Ami tény: a csapat elért egy elég magas szintre, ez egy látványosabb változás volt, mint innen továbblépni. Csupán apróságokon kell javítani, ám az is igaz: mindez a teljes csapatjátékra is hatással lesz. A lényeg: fejlődni kell!