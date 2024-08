Korábbi világbajnokunk, Takács Kincső 8. lett kenu egyes 200 méteren

Nyitókép: Mediaworks/Csudai Sándor

Kereken tíz éve Moszkvában lett egyéni világbajnok Takács Kincső (500 méteren), aki kettesben számos szép sikert aratott Lakatos Zsanettel, majd Balla Virággal. Tokióban 5. lett az első olyan olimpián, amelyen a női kenu is szerepelt a programban. Egyesben is kirándult egyet, ha már ott volt Japánban, 14. helyen zárt. Párizsban viszont csak ebben a számban indult. Alaposan oda is tette magát: az előfutam még nem sikerült, de reményfutamát megnyerte. A szombati elődöntőben pedig elcsípte a második futam 4., éppen még továbbjutást érő helyét. 9 századmásodperccel előzte meg a brazil Conceicaot.

A döntő igazi jutalomjáték volt a 30 éves magyarnak, aki a szélső, 8-as pályát kapta. A rajt nem sikerült a legjobban, a hetedik helyen haladt, végül be kellett érnie a nyolcadikkal.

A fiatalabb, még versenyző kanadai testvér győzött, Katie Vincent, legyőzte a tokiói aranyérmes amerikai Nevin Harrisont - egy századmásodperccel. A bronzérmet a kubai Cirilo Duboys érdemelte ki.

A párosban (Nagy Biankával) a 4. helyen végzett Kiss Ágnes nem jutott be a C1 200 méter fináléjába. Elődöntős futamában a 8., a B döntőben 3. , összesítésben a 11. lett.