Az angol válogatott és a Manchester United egykori klasszisa „kóstolgatja” Szoboszlaiékat!

Nyitókép, fotó: Chris Brunskill/Getty Images

***

A Premier League őszi idényét az MU (Rashfordék 1-0-ra verték a Fulhamet) és a Liverpool (Szoboszlaiék az újonc Ipswich Town otthonában 2-0-ra diadalmaskodtak) egyaránt győzelemmel kezdte, egyes angol sajtóorgánumok felvetették: vajon a Vörös Ördögöknek idén lesz-e esélyük legalább a legjobb négy közé kerülni, másrészt természetesen az is téma volt: mit hozhat a Klopp-éra utáni időszak a Pool számára?

Gary Neville szerint bár jóval nagyobb az esély, hogy a Liverpool idén is megelőzi kedvenc klubját, mivel kérdés, hogy az Old Traffordon miként válnak be az erősítések,

a korábbi klasszis hátvéd úgy látja, a Manchester United egy dologban feltétlenül megelőzi Arne Slot együttesét: jóval erősebb a középpályája!

Ami tény: az MU ezen csapatrészében hemzsegnek a világklasszisok, elég, ha csak az angol válogatott Mason Mountot, az Eb-n kimagasló teljesítményt nyújtó Kobbie Mainoo-t, a portugálok egyik legjobb futballistáját, Bruno Fernandest, a brazil klasszist, Casimerót és egyáltalán nem utolsósorban a skót nemzeti csapat kulcsfiguráját, Scott McTominay-t említjük meg.

Gary Neville odaszúrt egy nagyot Szoboszlai Dominikéknak. A futball is egy társasjáték, úgyhogy meglátjuk: ki nevet a végén? Fotó: liverpoolfc.com

Neville meglátása szerint ezzel szemben a Liverpoolnál éppen középről hiányoznak a kiemelkedő képességű futballisták, arról nem is beszélve, hogy a szakmai stáb az egyik legfontosabb, a 6-os, védekező pozícióban nem rendelkezik egy igazán meghatározó futballistával, no, és a Mersey-parti klub az egyetlen PL-együttes, amelyhez még egyetlen nyári igazolás sem érkezett (igaz: egyre gyakrabban emlegetik, hogy az Eb-győztes spanyol, Martin Zubimendi érkezhet e posztra az Anfield Roadra!)

„Fentiek is csak azt bizonyítják, hogy a tavalyi szezonban Jürgen Klopp mekkora bravúrt hajtott végre

azzal, hogy Wataru Endóval, Szoboszlai Dominikkal és Alexis McAllisterrel a dobogó harmadik fokán végzett” – fejtette ki az interjú végén Gary Neville.