A szövetség egyetlen mozdulattal semmibe vette Milák Kristóf döntését

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ami világos: Milák Kristóf egy arany- és egy ezüstéremmel zárta a párizsi olimpiát, és miután Tokióban is hasonlóan végzett, így 35 éves kora után ezen eredmények után is jogosulttá vált az olimpiai életjáradékra. Ez azonban nem csak a versenyzőknek, de edzőiknek is jár.

Milák viszont nem írt be senkit a vonatkozó űrlapra...

A Sportal utánajárt, így kiderült, Kristóf az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon mind a felkészítő edző, mind a nevelő edző, mind az életjáradék kedvezményezett rubrikát üresen hagyta. Az olimpián elért sikerek után tehát egyetlen szakember sem kapott volna egy fillér jutalmat sem, ha a klasszison múlik (az edzőknek 45 éves kortól jár ugyanaz a pénz, mint a versenyzőknek) – mutat rá a lap.

Az olimpia után nyilvánosságra került, hogy a jövőben már nem Virth Balázs felel majd a felkészítéséért. A szakember a Nemzeti Sportnak úgy nyilatkozott, véleménye szerint Kristófnak úgy impulzusokra van szüksége. Majd azt is elmondta, hogy a múlt év nehézségei közben eltávolodtak egymástól a sportolóval, és az egymást segítő, közvetlen kapcsolatunkból edző-versenyző kapcsolat lett.

A klasszikus értelemben vett munkakapcsolat, amelyben egyikünk sem érezte jól magát”

– magyarázta Virth.