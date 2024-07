Szoboszlai Dominik edzője: Tudatosan egy kis távolságtartással indítok!

Nyitókép, fotó: patreon.com

A nyaralásából visszatérő holland szakember kezdésként elárulta: Jürgen Klopp egészen különlegesre sikeredett búcsúztatása miatt is várt eddig a hosszabb beszélgetéssel,

amelyet elődje méltatásával kezdett:

„Jürgennek köszönhetően egy új rivalizálás kezdődött az európai labdarúgásban: az ő irányításával a Liverpool, illetve Pep Guardiola irányításával a Manchester City egy újabb fantasztikus korszakot hozott el mindenki számára, aki szereti a futballt. Ők ketten a legjobbat hozták ki egymásból. Sok Liverpool- és Manchester City-meccset láttam, és egy európai embernek valószínűleg a Premier League a legjobb liga, amit érdemes követnie. Szóval igen, Jürgen óriási munkát végzett itt, a lehető legjobb módon távozott a Liverpooltól, nagyszerű csapatot maga mögött hagyva!

És ami különösen sokat jelentett nekem, azt mondta, mostantól ő lesz a legnagyobb rajongóm, mert a lehető legjobban szeretné támogatni a Liverpoolt. Ritka az ilyen erős támogatás, és mindez sokat elárul az ő karakteréről, arról, hogyan kezelte az egész helyzetet.”

Arne Slot megérkezik az FC Liverpool edzőközpontjába Fotó: patreon.com

Arne Slot elárulta: a hivatalos titulusa nem menedzser, hanem vezetőedző lesz.

„Számomra ez teljesen normális, eddig is így dolgoztam, ez az ideális munkamódszer számomra. Meg kell találni a módját, hogy elfogadjanak engem mint az új edzőt, hogy hozzászokjanak az új stábhoz, és hogy ugyanazzal az energiával dolgozzanak,

mert a lényeg: teljesítenünk kell a meccseken.

De ehhez fontosnak tartom, hogy legyen egy jó elképzelésünk arról, hogyan és mit akarunk játszani, és jó energiákra van szükség a csapaton belül, a klubon belül. A csapat komoly minőséget képvisel, és ahogyan az előző idényben szerepelt, az kifejezetten impresszív volt, ebből építkezünk majd. ”

A holland vezetőedző már az öltözőt is szemügyre vette – a háttérben jól látható Szoboszlai Dominik 8-as számú meze is Fotó: patreon.com

Arne Slot azt mondta, a harmadik helynél természetesen előrébb szeretne végezni a 'Poollal.

„Egy nagyon jó csapatról beszélünk, nagyon jó játékosokkal, akiknek több szezonon keresztül sikerült jó pozícióban végezniük a tabellán, de a végkövetkeztetés mégiscsak az, hogy szívesen látnánk a Liverpoolt még a harmadik helynél is előkelőbb pozícióban. Ezzel a kihívással kell most szembenézünk. Abból kell építkeznünk, ami már a rendelkezésünkre áll, bízom a játékosainkban, és hiszem, hogy hozzá tudunk adni néhány olyan dolgot a játékunkhoz, amelynek révén a 82 pontnál is többet tudunk majd szerezni.

Szükséges szintlépés, hogy a Cityvel és az Arsenallal versenyre keljünk, és remélhetőleg már ebben a szezonban előrébb végezzünk náluk. Ezzel kapcsolatban elárulom: a játékosok nem ugyanazokat a gyakorlatokat végzik majd, mint korábban, hiszen a saját elképzeléseinket próbáljuk megvalósítani.”

Arne Slot azt is elárulta: tudatosan egy kis távolságtartással indít, a játékosok közül eddig csak a Liverpool csapatkapitányával, Virgil van Dijkkal beszélt, már csak azért is „mert nem voltak közöttük nyelvi korlátok”.

A keret többi tagjával kapcsolatban is a személyes kommunikációban hisz,

erre bőven meg is lesz a lehetőség, hiszen a Premier League őszi szezonja augusztus közepén kezdődik majd. A felkészülésről a szakember a következőket mondta el: „Az előszezon arról szól majd, hogy a futballistákat fittekké tegyük, valamint, hogy átültessük a játékmodellünket és az ötleteinket. Néhány játékossal elég sok edzésünk lesz, a többiek esetében minden azon múlik, meddig menetelnek az Eb-n, és mennyi közös időnk lesz velük. De ahogy említettük, a játékstílusunk nem lesz teljesen más. Ugyanakkor az is furcsa lenne, ha ugyanazokat a dolgokat csinálnánk, mint Jürgen Klopp. Én vagyok az utódja, de nem vagyok teljes mértékig hozzá hasonló...”