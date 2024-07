„Semmi jót nem tudunk már kívánni, elfogytak a szavak” – végtelenül csalódottak a Haladás-szurkolók

Fotó: Szombathelyi Haladás/Facebook

Ahogy arról beszámoltunk, az egyik legpatinásabb vidéki futballklub, a Szombathelyi Haladás tavasszal olyan nehéz anyagi helyzetbe került, hogy

a csapatnak arra sem volt pénze, hogy a játékosait kifizesse.

Áprilisban láttak először napvilágot azok a rémhírek, miszerint a Hali akár meg is szűnhet. Ez 2024. július 9-én gyakorlatilag meg is történt, miután a klub hivatalos képviselő és igazolt labdarúgó nélkül maradt, valamint visszavonta NB III-as nevezését is.