A Ferencvárosba igazolhat a Manchester City egykori csatára?

Nyitókép: MTI/EPA/Erdem Sahin

A Transfermarkt szellőztette meg a hírt, miszerint a magyar bajnok Ferencváros érdeklődik Edin Dzeko iránt, és a német portál 48 százalék esélyt jósolt arra, hogy az átigazolás megtörténhet. Nagyszerű lett volna, ha a magyar bajnoknak sikerül megszereznie a klasszis labdarúgót, még úgy is, hogy a bosnyák támadó már a karrierje vége felé jár, 38 éves. A Ferencvárosi 11 nevű szurkolói portál is úgy tudja, hogy a zöld-fehérek valóban felfigyeltek a Dzekóra, a megszerzése azonban több szempontból sem tűnik egyszerű feladatnak. A hírt tehát érdemes volt fenntartásokkal kezelni, már csak azért is, mert

a csatárt 2025 nyaráig szerződés köti a török Fenerbahcéhoz, vagyis nagyjából 4 milliót eurót kellene fizetnie érte annak, aki szerződtetni szeretné. Emellett a rutinos focista 536 ezer eurót (210 millió forintot) keres havonta Törökországban,

ennél kevesebb pénzért pedig aligha jönne el. Amúgy meg a pletykák szerint pedig több klub is figyeli Dzekót, többek között a horvát Hajduk Split.

Az Origo úgy tudja, Edin Dzeko Fradiba szerződtetése csak egy nagy álom marad. Információjuk szerint ugyanis a támadó nem igazol a Ferencvárosba. A 134-szeres bosnyák válogatott csatár korábban játszott a Manchester Cityben, az AS Romában, s tavaly nyáron igazolt ingyen az Internazionalétól a Fenerbahcéhez, ahol az előző idényben 46 tétmérkőzésen 25 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott. Szóval, nincs rossz formában még ennyi idősen sem, és elég valószínű, hogy ősszel is a török Süperligben fog futballozni.