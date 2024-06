„Nem vagyunk hozzászokva, hogy kikapunk!” – Mandiner-interjú a kendőzetlenül őszinte Ádám Martinnal (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

***

Többekkel egyetemben átesett a tűzkeresztségen, pályára lépett karrierje első Európa-bajnokságán, de 3-1-es vereséget szenvedtek Svájctól. Dühös vagy csalódott inkább?

Dühös vagyok, de csak az első félidő miatt. Szerintem a másodikban azt csináltuk, ami meg volt beszélve, az elsőben sajnos nem úgy sikerült teljesítenünk, ahogy szerettük volna. Most mondhatnám, hogy ez benne van a fociban, de az a baj, hogy itt egy-egy meccs nagyon fontos. Úgyhogy le kell vonunk a tanulságokat, mennünk kell tovább, fel kell készülnünk a szerdai, németek elleni találkozóra.

A házigazda a skótok kiütésével erőt demonstrált, és régóta feni a fogát Magyarországra. Svájc ellen viszont egy új arcát is megmutatta a magyar válogatott, az Ön beállásával régen látott kétcsatáros formációra váltott Marco Rossi. Gyakorolták egyáltalán ezt?

Megmondom őszintén, nem készültünk rá, de 2-1-re vezetett az ellenfél, tehát más választás nagyon nem volt.

Próbáltuk odanyomni őket a kapu elé, a második félidőben több lehetőségünk is volt, amint az elsőben. Igyekeztünk Barnival (Varga Barnabás, a másik csatár – a szerk.) gondot okozni a védőknek, kisebb-nagyobb sikerrel. Lehet, a jövőben meg kell még egyszer próbálni ezt a felállást, hátha jobb lesz!

Összességében nem túl hálás szerep, ami Önnek jut a nemzeti csapatban, ahol többnyire csereként beállva kell segítenie. 22 meccsen 3 gólt szerzett. Mennyire ízlik ez a szerepkör?

Nem könnyű, de erre készülök. Nyilván tisztában vagyok vele, hogy Barni most az első számú csatár, így hangolom magam a meccsekre. A svájciak ellen is 15, a hosszabbítással 20 perc jutott nekem. Úgy állok neki, hogy amennyi időt kapok, azalatt mindent beleadjak. Vannak olyan típusú játékosok, akiknek ez a helyzet nem tetszik, én a másik fajta vagyok. Abban a rövid időben is szeretnék bizonyítani.

A megjelenése, a tekintete is elszántságot sugároz, és hallgatva Önt egyértelmű, hogy eltökélt. A többi játékosra remélhetőleg átragad ebből valami, de mindenki más. Okozhat törést a csapatban ez a vesztes rajt?