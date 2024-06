Nem kímélte a magyar válogatottat a Fradi korábbi sztárcsatára

Nyitókép: Cathrin Mueller / Stringer

Benjamin Lauth, a Ferencváros korábbi csatára exklúzív interjút adott a Nemzeti Sportnak, amelyben elmondta, miben várt többet a magyar válogaottól, de kifejtette véleményét Szoboszlai Dominikról is.

Számomra kissé csalódást keltő. Magyarország jobban játszott, mint Svájc ellen, de többet vártam tőle támadójátékban, azt hittem, nagyobb elánnal rohamoz.

Az első félidőben voltak helyzetei, veszélyes szabadrúgása és lesgólja is, ám a második játékrészben keveset próbálkozott, Varga Barnabás fejese jut csak eszembe – persze ehhez az is kellett, hogy Németország kiválóan játsszon. Válogatottunknak sokkal nagyobb kihívást jelentett a szerdai csoportmeccs megnyerése, mint a nyitómérkőzésé, de egyik sem volt túl izzasztó. A csapat ragyogóan kezdte a tornát, a Skócia ellen mutatott játéka és az öt-egyes győzelem hatalmas önbizalmat adott a játékosoknak, ami a magyarok elleni fellépésen is megmutatkozott” – mondta a magyar válogatott Németország elleni produkciójáról Lauth.

Arról, hogy milyennek látta Szoboszlai teljesítményét a mérkőzésen, a következőket mondta.

„Kissé távolabbról indítanék: ő a magyarok leghíresebb, legjobb futballistája, ezért ő került a középpontba. Sokan azt gondolhatták, majd ő nyeri meg a meccseket a válogatottnak. Ez egyrészt óriási nyomást helyez rá, másrészt a jelenség azt mutatja, tényleg kiemelkedik a csapatból. A németek ellen elfogadható volt a teljesítménye, de nem mutatta meg, miért is játszik a Liverpoolban és mitől ő az egyik legjobb a posztján. Szerintem a mezőnyben Sallai Roland és Schäfer András is jobban futballozott a magyarok közül, de ők sem tudták kilencven keresztül akkora lökést adni a csapatnak, hogy pontot szerezzen” – hangsúlyozta a 42 éves korábbi futballista.

Benjamin Lauth a 2014/2015-ös szezonban volt a Ferencváros játékosa, 23 mérkőzésen 6 gólt szerzett a klub színeiben.