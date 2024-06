Megvan a párizsi játékokon induló női kajaknégyesünk negyedik tagja

„Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy nagyon nehéz volt a döntés, hiszen mindkét versenyző kiválóan teljesített. Az egyes és a páros válogatón sem volt köztük nagy különbség, így tudtam, hogy most is nagyon kicsi lesz a differencia. Nehéz dönteni két más időben menő négyes között úgy, hogy három ember ugyanaz a hajóban. A versenysport bizottság döntése alapján, amivel az elnökség is egyetértett, az időeredményt kellett elsősorban figyelembe vennem, ez pedig a Pupp Noémivel felálló egységnek volt jobb” – fogalmazott Hüttner Csaba.

Ezzel az is eldőlt, hogy női K–2 500 méteren a Gazsó, Csipes duó mellett a Pupp, Fojt páros szerepel majd Párizsban,

míg Lucz technikai tartalék lesz. Az MKKSZ múlt csütörtökön fogadta el Hüttner Csaba előterjesztését az ötkarikás játékokon induló magyar csapat névsoráról, amiben az egyetlen nyitott kérdés az volt, hogy Pupp vagy Lucz legyen-e a négyes vezérevezőse, egyben a másik páros indulója.