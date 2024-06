Kiderült, mikor engedhetik ki Varga Barnabást a kórházból

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Varga Barnabás arcában több csont is eltört a vasárnapi mérkőzésen történt ütközés során, továbbá agyrázkódást is szenvedett.

Az Üllői út 129. arról írt, hogy a Fradi csapatorvosától Pánics Gergelytől megtudták, hogy

a támadót az operáció után, ha minden jól megy, szerdán engedhetik ki a stuttgarti kórházból.

Pánics arra is kitért, hogy „az esetet Julian Koch sérüléséhez tudja hasonlítani, őt is műteni kellett. „Lovrencsics Gergőnél más volt a helyzet, bár az övé is koponyatrauma volt, műtétre nem került sor”.

Szakértő kezekben van Varga

A csapatorvosa nem kívánta kommentálni a német protokollt és az elsősegélynyújtást. Mint fogalmazott, nem ismeri részletesen, és nem is felel érte. „Annyit viszont elmondhatok, hogy volt lehetőségem meglátogatni Barnát a kórházban, és azt tapasztaltam, hogy

szakértő kezekben van, és nagy odafigyelésben részesül”

– zárta nyilatkozatát Pánics Gergely.