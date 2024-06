Ismerős arcok, de nem határontúli magyarok a foci Eb-n

Nyitókép: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI

A labdarúgó OTP Bank Ligából jelenleg csak a magyar válogatottban szerepelnek játékosok az Európa-bajnokságon, de olyanok vannak néhányan, akik korábban hazánkban űzték a kedvenc sportunkat, így őket régi ismerősként követhetjük a kontinenstornán. Az M4 Sport összeállított egy listát azon korábbi NB I-es légiósokból, akik ott lesznek az Eb-n. Lássuk!

Jasir Asani (Albánia)

Az albán válogatott keretében két volt NB I-es játékos is megtalálható, köztük az egyik Jasir Asani, aki korábban az ezüstérmes Kisvárda alapembere volt. Asani fél évet futballozott Magyaroszágon, 51 tétmérkőzésen 21 kanadai pontot sikerült elérnie a szélsőnek. Az egyik legemlékezetesebb megmozdulása itthon a Fehérvárnak lőtt bombagólja volt.

Ylber Ramadani (Albánia)

A másik korábban hazánkban futballozó albán játékos nem más, mint az MTK korábbi karmestere, Ylber Ramadani. A futballista a 2021/2022-es szezonban játszott Magyarországon, azonban jóval kevesebb sikerélménnyel, mint honfitársa, mivel az MTK az adott szezonban kiesett az első osztályból, így Ramadani is távozott hazánkból. Értéke jelenleg 4 millió euró, és a Serie A-s Lecce alapembere.

Miha Blazic (Szlovénia)

Blazic 2017 és 2022 között volt a Ferencváros játékosa, 187 tétmeccs után igazolt el a zöld-fehérektől a francia másodosztályba, majd a lengyel élvonalba. A belsővédő van, hogy alapember a válogatottban, van, hogy padozik, mindenesetre az Eb-n három másik középső hátvéddel kell felvegye a harcot a kezdőcsapatba kerülésért.

Miha Blazic a 2021/2022-es szezonban a Ferencváros játékosaként a Gyirmót elleni mérkőzésen

Fotó: Kovács Tamás/MTI

Adrian Rus (Románia)

A magyar-román kettős állampolgárságú játékos a Fehérvár előtt korább szerepelt már Fehérgyarmaton és Balmazújvárosban is, illetve a Puskás Akadémia játékosa is volt, de pályára nem lépett a klub színeiben. Székesfehérváron 70 tétmérkőzésen szerepelt három év alatt. Rus jelenleg a Pafoszban játszik Cipruson, ahol kupát nyert, így a jó klubszezonnak köszönhetően kerülhetett be a válogatottba, de a selejtezősorozatban csak 48 percet játszott.

Lasa Dvali (Georgia)

Dvalit 2019-ben igazolta le a Ferencváros, 2022-ig volt a zöld-fehérek keretének tagja. A belső védő sokat bajlódott sérülésekkel, de így is összehozott 63 tétmeccset Fradi-mezben, és a négy magyar bajnoki cím mellett egy kupagyőzelmet is ünnepelhetett az Üllői úton. Dvali valószínűleg tagja lesz Georgia kezdőcsapatának az Eb-n, miután a pótselejtezőket is végigjátszotta.