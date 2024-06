„Elfáradt, elege van!” – Szoboszlai kemény kritikákat kapott Angliából

Nyitókép, fotó: MTI/Illyés Tibor

Ismert: Magyarország az Eb előtt Európa-rekorder volt, hiszen nem kevesebb, mint 14 mérkőzést vívott meg veretlenül. Ezt a nem mindennapi sorozatot az Írország elleni barátságos mérkőzés zárta le: válogatottunk Dublinban egy 92. percben kapott góllal kapott ki 2-1-re.

Sajnos az Európa-bajnokságon tovább folytatódott a vesszőfutás: a Svájc elleni mérkőzés első félidős teljesítményére a mai napig nincs észszerű magyarázat, ám utána hiába játszottunk jobban, a helvétek elleni vereség után Németország ellen sem szereztünk pontot.

A két vereségben sok körülmény közrejátszott (játékvezetői tévedések, balszerencse), de az egyik leglényegesebb:

nemzeti csapatunk vezére, Szoboszlai Dominik teljesítménye alaposan elmaradt a várttól.

Erre felfigyeltek már Angliában is, mindenesetre a BBC kommentátorai szerint „Szoboszlain látszik, hogy elfáradt, az Eb után mindenképpen szüksége lenne egy kis feltöltődésre”.

Szoboszlai Dominik lendületes játékára nagy szükség lenne... Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Liverpool honlapja felidézi, hogy Dominik első éve is kissé felemásra sikeredett a Vörösöknél: a szezon első felében remekelt, három gól mellett öt gólpasszt is adott, ám a bajnokság utolsó harmadára kissé visszaesett, ki is szorult a kezdőből, igaz, ebben a decemberben összeszedett, makacs combizomsérülése is közrejátszott.

A BBC kommentátorai, Guy Mowbray és Martin Keown szerint „azért is csalódás Magyarország eddigi szereplése, hiszen az előzmények alapján Marco Rossi együttese az Eb sötét lovának számított, sokan a titkos esélyesek között emlegették”.

A riporterek egyértelműen a Németország elleni találkozón vették észre leginkább Dominikon a frusztrációt,

Mowbray véleménye szerint korábban nem volt jellemző a középpályásra, hogy dühében messzire elbikázza a labdát

(emiatt jogosan kapott sárga lapot Makkelie játékvezetőtől, megjegyzendő: a síposnak ez volt az egyetlen, minket sújtó, jogos ítélete...)

Martin Keown minderre így reagált: „Dominik láthatóan elfáradt.

Előbb-utóbb egy alapos pihenésre lesz szüksége, különösen a hosszú és fárasztó Premier League-szezon után. Éppen ezért azt mondom: ne csak az Európa-bajnokságon látott teljesítménye alapján ítéljük meg őt!”