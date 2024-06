Az elsőéves vezetőedzőként Bajnokok Ligáját nyerő Nyéki Balázs elárulta a Ferencváros titkát! (VIDEÓ)

Klasszis teljesítmények

Természetesen nem csak Nyéki Balázs érdeme a győzelmi széria, és annak megkoronázásaként a Bajnokok Ligája-győzelem. A Ferencváros csapatként alkotott maradandót keretében 10 magyar válogatott vízilabdázóval. Nem lehet elmenni szó nélkül elmenni amellett, hogy a kapus Vogel Soma kulcsfigura volt, nem csupán az elődöntőben védett ötméteres miatt. A rangidős Varga Dénes remekül mozgatta a csapatot, Dusan Mandics pedig a négyes döntő legjobbja volt. A Belgrádból kiebrudalt szerb világklasszis két találkozón – a szétlövésben értékesített ötméteresével – 10 (!) gólt szerzett, de az utolsó blokkja, amivel megakadályozta a Recco egyenlítését, felejthetetlen.

„Fantasztikus dolog, ez olyan, mint a futballban a Real Madridot legyőzni a BL-döntőben!

Az a legnagyobb fegyvertény, amire még büszkébb vagyok: sok olyan játékos van, edző is, nem is egy, akivel öt év alatt ez a második közös sikerünk. Van ezüst- és bronzérmünk és most már két arany. Csodálatos időszak, amit letettünk az európai kupaporondon. Küzdöttünk, hajtottunk, néha jól is játszottunk. A végén talán már nem mi voltunk a jobban játszó csapat, de a szívünk nekünk volt erősebb. Mi akartuk jobban a győzelmet” – fogalmazott Nyíri Zoltán.