Ennek már fele sem tréfa! Ördögi körbe került a Ferencváros (VIDEÓ)

A Bajnokok Ligája-első legyőzte az Eurokupa aranyérmesét, azaz a Ferencváros 13-9-re nyert a Jug Dubrovnik ellen a férfi vízilabda európai Szuperkupa-mérkőzésen Budapesten, a Császár-Komjádi Sportuszodában. A népligeti együttes története során ötödik alkalommal hódította el a serleget, ezzel befejezte, s teljessé tette az előző szezonban (Magyar Kupa, magyar bajnokság, BL) elindított hódító hadjáratát. S gyakorlatilag elkezdte az új idényt, hogy jövő héten már a legrangosabb sorozat új kiírásában ott folytassa, ahol abba sem hagyta.

Félig-meddig izgalmak

Amíg a Fradi egy debreceni könnyed OB I-es meccset játszott (23-7), addig a horvát rivális közel egy tucat összecsapással a háta mögött, de ennek ellenére jóval esélytelenebbként vetette magát a küzdelembe a teltházas uszodában. Kétszer is kettővel lépett el a „házigazda”, de 2-0 és 4-2 után sem hagyták magukat víz alá nyomni Maro Jokovicsék. Olyannyira nem, hogy a második negyedben lehúzta a rolót Toni Popadics, Zuvela és a kedden a 37. életévét betöltött balkezes világklasszis, Jokovics egy-egy újabb góljával átvették a vezetést (4-5) Vjekoslav Kobescak fiai.

A Ferencváros persze folyamatosan őrölte fel az ellenfelét, és a harmadik negyedben nagy rohamot vitt véghez: 5-1-es etappal összesítésben 9-6-ra fordított.

Innen pedig nem volt visszaút a becsületesen küzdő horvátoknak. 10-8 után még egy lapáttal rátettek Fekete Gergőék, és végül négy góllal győztek (13-9).

Új korszak, változó szerepek

Nyéki Balázs nem számíthatott a bekötött kézzel a lelátón ülő Manhercz Krisztiánra és a mellette – már civilben – helyet foglaló, a Ferencvárossal új szerződést már nem kötő Varga Dénesre (akit azért a bő BL-keretbe benevezett az FTC). Utóbbi 10-es sapkájában az olimpiáról lemaradt Vigvári Vendel villogott (3 gól). Az előző idény ásza, azóta harmadszor is olimpiai bajnok Dusan Mandics és a Görögországból visszatért, szintén balkezes világsztár, Vámos Márton is vezérszerepet vállalt (3-3- gól), a kapuból az újdonsült csapatkapitány, Vogel Soma adott tartást (40%-os védési hatékonyság), és hozzátette a magáét az olasz, görög és spanyol kiválóságokat felvonultató csapatban a 19 éves Varga Vince és a 20 esztendősen 2 gólt is szerző Nagy Ákos. Utóbbi el sem hitte, hogy ez megtörtént vele.

„Fenomenális, hogy hozzá tudtam segíteni a győzelemhez a csapatot, nem találom a szavakat. Köszönöm a bizalmat, elképesztő érzés, ezért kezdtem el sportolni, hogy ilyen élményeim legyenek”

– hitetlenkedett és hálálkodott a KSI-nevelés balkezes tehetség, aki 2022-ben, 18 évesen már a felnőttválogatottban (!) átesett a tűzkeresztségen.