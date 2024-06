Megunhatatlan: Vogel Soma a büntetőölő, Bajnokok Ligája-döntős a Ferencváros! (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Az első elődöntő előtt biztos volt: lesz magyar a férfi vízilabda Bajnokok Ligája döntőjében. A „szerencsés” a sorozatban a harmadik fináléjára készülő, az előző kettőt megnyerő Zalánki Gergő lett. Csapata, a rekordgyőztes olasz Pro Recco 9-9-es döntetlent követő ötméterespárbajban jutott túl a Vámos Mártont is bevető görög Olympiakosz Pireuszon (13-11). Mindkét honfitársunk gólt lőtt és értékesítette az ötméteresét is, az olasz cserekapus Tomasso Negri lett a hős. A Ferencváros meccsén is egy kapus lett a nyerőember – persze, hogy Vogel Soma. 2019 és 2021 után újra döntőt játszik a Fradi!

Öldöklő csata

Őrült gólparádét hozott a második elődöntő első felvonása: 8 gól született igazságos eloszlásban a Ferencváros és a Novi Beograd mérkőzésén. Elrontott emberelőny végén Vivári Vendel távolról talált életerős lövéssel a jobb alsó sarokba. A negyvenhez közelítő center, Dusko Pijetlovics centerből gyorsan válaszolt. Újabb jó fórmegjátszás végén az ex-szolnoki Radomir Drasvics is mattolta Vogel Somát (1-2). A Belgrádból kiebrudalt Dusan Mandics bombagóllal egyenlített, hasonlót lőtt a magyar válogatott csapatkapitánya, Jansik Szilárd is (3-2). Az évekig az Egert erősítő Vlachopoulos labdája Nagy Ádámon irányt változtatva csapta be a magyar kapust. Argyropoulosz átverekedte magát a védőkön, de Pijetlovics is legyűrte Jansikot (4-4).

A görög Vlachopoulos és Lukic révén először vezetett kettővel az egyik csapat, a szerb, de a második játékrész végén már a magyar bajnok állt jobban (7-6) úgy, hogy Merkulov kétszer talált be a Dobozanovot ideiglenesen és sikertelenül váltó De Michelis kapujába.

A harmadik negyedet a Fradi nyitotta kettővel (9-6), de nem esett kétségbe Zsivko Gocics csapata.

Fel is zárkóztak Filip Filipovicsék, de a szezon végén visszavonuló legenda – ahogy korábban Vlachopoulos – a kapufára lőtt egy büntetőt, elmaradt az egyenlítés. A szerbek helyzetét nehezítette, hogy a spanyol Granados kipontozódott... A „bosszúálló” Mandics viszont nem tudott hibázni, kétszer is szétlőtte a belgrádi kaput, a másodikat Nyéki Balázs jó ütemű időkérése után emberelőnyből (11-9).

Innen is egyenlítettek Filipovicsék, ám méltatlan véget ért a pályafutása: a góljukat visszavonták, a szerb klasszist brutalitásért végleg cserével kiállították!

A szabályok értelmében még büntető is járt a Ferencváros javára, stílszerűen Mandics vágta be. Ez volt az ötödik gólja, s döntetlen helyett kétgólos előnybe került a magyar együttes (12-10).