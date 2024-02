Nagyképűsködés kizárva, Vogel Soma az ötméterespárbajok királya! (VIDEÓ)

Titkos recept

Egzakt módon nem lehet megfejteni, mi áll Vogel Soma csodálatos (az ellenfelek által rettegett) képességének a hátterében. Elég, ha titkot ő és kapusedzője, korábbi ferencvárosi poszttársa Gárdonyi András tudja. Vélhetően több összetevője van a dolgoknak. Mindenekelőtt az, hogy rengeteget gyakorolja az ötméteresek védését. Az is jól látható, hogy igyekszik minél szélesebb repertoárt bevetni, képes sarokra és akár fej fölé érkező lövéseket is elcsípni. A technikája sem mindennapos: ahogy kirobban a kapuból a lövésekre (vagy azok előtt) több mint zavaró, egyenesen rémisztő lehet. Arról nem is beszélve, hogy kétméteres termetével, hosszú karjaival gyakorlatilag befedi a 90 centi magas, 3 méter széles kaput. Ami a lelki tényezőket illeti, úgy őrzi meg a higgadtságát, koncentráltságát, hogy közben kellő hőfokon ég. S nem utolsó sorban ott van a szerencsefaktor, ami többnyire mellette áll, ám ilyen – több éve tartó – sorozatot képtelenség csupán Fortuna miatt produkálni. Nem is szerencse kérdése.

Van mire szerénynek lennie

„Kicsit nagyképű kijelentés lenne, és el is utasítanám”

– reagált mosolyogva arra a riporteri felvetésre, hogy az ötméteres párbajig volt izgalmas az olaszok elleni csata.

„Eléggé hullámzó volt a teljesítményünk. De amit hiányoltunk a románok elleni nyitómeccsből (15-8-ra nyertünk félgőzzel – a szerk.), azt a feszességet, agresszivitást, ezúttal be tudtuk tenni a medencébe, és ki tudtuk adni magunkból. A végjátékba úgy nézi ki, hogy jók vagyunk, kétgólos hátrányból fel tudtunk állni ismételten óriási egyéni teljesítményekkel. Most itt gondolok Zalánki Gergőre és Vámos Mártonra. A csapat összjátékán viszont még javítanunk kell a következő napokban” – elemzett és tekintett előre Vogel Soma.

A magyar férfi vízilabda-válogatott csoportgyőztesként egyből a negyeddöntőbe jut (pénteken az olaszok és románok által is tönkrevert kazahokkal játszik még), s már készülhet a keddi, vízválasztó mérkőzésre. Az ellenfél a francia – ausztrál kettős egyike lesz. Nem ígérkezik sétagaloppnak, de talán ötméterespárbaj nélkül megoldható feladat.

