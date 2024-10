Óriási Fradi-erősítés: már a világsztár is megszólalt (VIDEÓ)

Nyitókép: Facebook/Ferencvárosi Torna Club/Micheller Szilvia

„Magához láncolta” a Ferencváros férfi vízilabdacsapata Dusan Mandicsot. A balkezes szerb világklasszisnak ugyan jövő nyárig élő szerződése van, a zöld-fehér klub nem bízta a véletlenre: további két éves kontraktust kínált a 2023-ban érkezett pólósnak, akinek elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy Bajnokok Ligája- és Szuperkupa-győztes lett Nyéki Balázs csapata.

„Sokkal jobb ajánlatai voltak anyagilag, mint amit az FTC tudott ajánlani. Az olimpia óta elképesztő összegeket ajánlottak neki, a világ minden pontjáról, Olaszországból és Szerbiából is. Manda azonban minket választott. Nagyon egymásra talált a játékos és a klub, illetve Nyéki Balázs személye is nagyon sokat jelent, mert jól megértik egymást.

Nagy büszkeség a klubnak, a csapattársaknak és az itt dolgozóknak, hogy egy világsztár azt érzi, hogy jó helyen van és velünk akar maradni.

Nagyon remélem, hogy sokaknak ez olyan inspirációt ad, hogy érdemes az FTC-t választani hosszútávon” – nyilatkozta a fradi.hu-nak Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök.

A Szerbia színeiben immár háromszoros olimpiai bajnok Mandics az FTC egyetlen sportolója, aki a klub igazoltjaként nyert érmet, ráadásul aranyat Párizsban. A nyíltvízi úszó, Rasovszky Kristóf később igazolt a fővárosiakhoz. Mandics története azért is érdekes, mert sorra nyerte a BL-eket a Pro Reccóval, a válogatott világversenyeket hazájával, majd hirtelen kegyvesztetté vált a belgrádi Novinál, ahol kiutálták, kitették a keretből. Magyarországon újra felépítette magát, játékba lendült, kivirágzott, s végül is itt készült fel az olimpiára, melynek legjobbja és gólkirálya is lett!

Dusan Mandics reakcióját az alábbi videóban láthatják: