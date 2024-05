Várja ellenfelét a Borussia Dortmund: a Real vagy a Bayern lesz ott a londoni BL-fináléban?

Fotó: MTI/AP/Manu Fernández

A müncheni első mérkőzésen született 2–2-es végeredmény után némi spanyol fölényt hozott az első félidő a behúzott tető alatt rendezett, félelmetes hangulatú Real Madrid–Bayern München BL-elődöntőn. A hazaiak kapufáig jutottak, Manuel Neuernek több fontos védést is be kellett mutatnia a bajorok kapujában, egy ígéretes Kane-lövés azonban Lunyint is megtornáztatta. A szünetbeli gól nélküli állás előrevetítette a hosszabbítást, volt azonban még hátra egy teljes félidő, hogy döntésre vigyék a továbbjutás kérdését a csapatok.