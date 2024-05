Sajnos nem Magyarországon lesz az Európa-konferencialiga döntője

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Mint köztudott, május 29-én, szerdán az athéni Aja Szofia Stadionban rendezik az Európa-konferencialiga döntőjét, amelyben a görög Olympiakosz játszik az olasz Fiorentinával. Az Olympiakosz döntőbe jutását követően felvetődött, hogy a kiemelt biztonsági kockázat miatt az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elköltöztetheti az Európa-konferencialiga fináléját Athénból.

Szóba került az is, hogy esetleg Budapest adhatna otthont a meccsnek.

A helyszín azért is érdekes, mert a finálét az AEK Athén otthonában tartják, s a két görög klub közötti rivalizálás miatt a helyi rendőrség rögtön aggodalmát fejezte ki, ezért görögországi forrásaink szerint szóba került a mérkőzés Budapestre költöztetése. A döntő időpontjában már a Hungária együttes koncertjére fognak építkezni a Puskás Arénában, de lett volna más hazai helyszín is futballmeccs megrendezésére Magyarországon. Az UEFA azonban most jelezte, hogy kiemelt biztonsági előkészületekkel, fokozott rendőri jelenléttel, mindennemű kockázatot vállalva Athénban marad a mérkőzés – írja a Nemzeti Sport.

Talán sokan emlékeznek még rá, hogy tavaly augusztusban egy horvát szurkolót halálra késeltek az AEK Athén–Dinamo Zagreb Bajnokok Ligája-selejtező előtt, ezúttal pedig nemcsak az AEK–Olympiakosz rivalizálás okozhat problémát, hanem a döntőre érkező, szintén heves vérmérsékletű olasz szurkolók serege is.