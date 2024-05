Óriási bravúr: Ekler Luca világbajnok 100 méteres síkfutásban!

Nyitókép, fotó: atletika.hu

Jobban nem is kezdődhetet volna számunkra az idei paraatlétikai világbajnokság!

Luca másodikként kvalifikálta magát a T38-as kategória vasárnapi döntőjébe, amelyben 12.85 másodperces idővel diadalmaskodott, három századdal megelőzve a másodikként célba érkező kolumbiai riválisát.

A TFSE atlétája a tavalyi, párizsi világbajnokságon éppen ebben a számban kvalifikálta magát az idei paralimpiára,

akkor egy ezüstérem megszerzésével. Ezt a helyezést sikerült most tovább javítania. Lucának május 21-én, kedden, magyar idő szerint 10:00-kor, a női távolugrók T38-as döntőjében szurkolhatunk legközelebb, amelyben paralimpiai és világbajnoki címvédőként áll majd rajthoz. A tavalyi párizsi vb-n 200 és 400 méteres síkfutásban is világbajnoki címnek, illetve világcsúcsoknak örülhetett, ezekben a számokban azonban most nem versenyez.

Ekler Luca több számban is rajthoz áll a világbajnokságon (archív) Fotó: MTI/Purger Tamás

A versenynap másik magyarja, Luterán Petra (T47) ugyancsak a 100 méter fináléjában volt érdekelt, amelyben ötödik lett 13.09 másodperces eredménnyel.

A tatabányai versenyzőnek 200 és 400 méteres síkfutásban és távolugrásban is szurkolhatunk még a női T47-es versenyzők mezőnyében. Legközelebb a 400 méteres síkfutás előfutamában áll rajthoz május 21-én, kedden, magyar idő szerint 3:00-kor.

Az idei paralimpiára augusztus 28. és szeptember 8. között kerül sor Párizsban.