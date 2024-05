Magyar válogatott: csupa móka, kacagás!

Az elvárásokkal kapcsolatban a szövetségi kapitány így fogalmazott:

– Nehéz a csoportunk, majdnem annyira erős, mint az előző Eb-n. De

nem félünk senkitől, magabiztosan várjuk a tornát.

Bizonyítottuk már, hogy bárki ellen képesek vagyunk nyerni, a legtöbb, amit most tehetünk, hogy a lehető legjobban felkészülünk az Európa-bajnokságra. A német csapat szerintem az Európa-bajnokság fő favoritja, Svájc mindig jól szerepel a nagy tornákon, és rendre továbbjut a csoportjából, és a skótoknak is nagyon erős csapatuk van. Meccsről meccsre kell haladunk, most a Svájc elleni összecsapás a legfontosabb számunkra. Tudjuk, hogy magasak az elvárások, de ez inkább a helyes irányba vezet minket.

A hangulatra nem lehetett panasz! Fotó: mlsz.hu

A francia első osztályban (Ligue1) szereplő Le Havre védője (Loic Nego korábbi nyilatkozatát ITT találja) önbizalommal telve nyilvánult meg: