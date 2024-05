Közel a vb-részvétel – Akadozó kezdéssel is hétgólos győzelmet arattak férfi kéziseink a litvánok ellen

A második félidőben változott a mérkőzés képe, a magyar csapat egy kicsit összeszedettebb lett, és az iram is nőtt valamelyest, miközben az ellenfél mintha figyelmetlenebbé vált volna, és több szabálytalanságot is elkövettek, egyik-másik két percet is ért nekik, sőt egy könyökösért akár pirosat is adhattak volna a játékvezető hölgyek.

Szerencsére emberelőnyeinket ki is tudtuk használni, és a játékrész tizedik percében már hatgólosra növeltük az előnyünket, negyedóra után pedig már nyolc gól volt a fórunk, és ezen a meccs végéig mindössze egyet tudtak faragni a litvánok.

Válogatottunk 33-26-ra nyert, a mérkőzés legjobbjai a 8 gólos Ancsin Gábor és az egész mezőny legjobbjaként 11 gólt szerző Imre Bence voltak, aki a mecss embere címet is megnyerte.

A visszavágót vasárnap rendezik Veszprémben, és nem valószínű, hogy ez az ellenfél képes lenne megfordítani a selejtező állását, ezért szinte biztos a magyar férfi kézilabda-válogatott.