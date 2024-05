Kazincbarcikán már megtalálták a Honvéd elleni lelátói balhé bűnbakjait

Nyitókép: Facebook/kbscfc

Mint a Mandiner is beszámol róla, szurkolói rendbontás miatt egy időre félbeszakadt az április 28-i Kazincbarcika–Honvéd másodosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés, miután a helyi biztonsági szolgálat emberei összetűzésbe kerültek a vendég szurkolókkal. A szektorban gyerekek is tartózkodtak. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a rendőrség is eljárást folytat az ügyben, de a borsodi klub már lépett.

„A Kolorcity Kazincbarcika Sport Club ezen mérkőzéstől kezdődően új biztonsági szolgálattal dolgozik, a Honvéd elleni találkozón szolgálatot ellátó vállalkozással megszüntette az együttműködést” – áll a klub közleményében.

A KBSC hétvégén a tabella 3. helyén álló, a feljutásért küzdő Győrt fogadja, amelyet várhatóan a drukkerei is elkísérnek a borsodi városba.